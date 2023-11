Adele pone fin a los rumores y acepta que ¡se casó con su novio Rich Paul!

Después de semanas llenas de rumores sobre la vida sentimental de Adele, finalmente la cantante acaba de poner un alto a toda especulación y confirmó lo que todos hablaban, ¡ya se casó!

La cantante llegó con una amiga al show de comedia de Alan Carr y ahí le contó al mundo que estaba nuevamente casada.

El presentador preguntó al público si alguien se había casado recientemente y la cantante, de 35 años, no dudó en responder con un contundente: “Sí, lo hice”. Si bien el programa todavía no se ha transmitido, fue gracias a uno de los integrantes del público que se ha podido conocer la buena nueva sobre la vida personal de la intérprete de Someone Like You.

La noticia generó gran alboroto entre sus fanáticos, quienes ya sospechaban de la boda debido a que en febrero pasado, Adele lució un lujoso anillo de diamantes en cada uno de sus conciertos. Además, de acuerdo con lo señalado por una persona cercana a la pareja para el portal Deux Mai, los tortolitos se habrían comprometido un año antes.

¿Quién es Rich Paul, novio de Adele?

Rich Paul es un ciudadano estadounidense que se desempeña como representante deportivo y es el creador de Klutch Sports Group, una prestigiosa agencia deportiva estadounidense. Mantiene una duradera amistad y relación profesional con la destacada figura de la NBA, LeBron James, y ostenta el reconocimiento como uno de los representantes más influyentes en el ámbito deportivo.

Es el segundo matrimonio de la cantante

Recordemos que Adele ya estuvo casada hace algunos años con Simon Konecki, con quien duró siete años de relación incluyendo uno de matrimonio. La expareja tuvo un hijo y se divorciaron en 2019.

Al momento, Adele no se ha pronunciado respecto al tema en sus redes sociales.