Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios: esta es la poderosa razón

En 2023, la banda Aerosmith se encontraba en su gira de despedida, la cual lleva el nombre ‘Peace Out’. Sin embargo, el cantante Steven Tyler sufrió una fractura en la laringe, lo cual les obligó a cancelar las fechas pactadas para su gira.

Tras lo sucedido, se había dado a conocer que la banda estaría reprogramando sus conciertos para este año, pero al parecer esto ya no será posible.

Recordemos que la exitosa agrupación de rock fue formada en 1970 y desde entonces ha sido un ícono en la industria musical, pero ahora Aerosmith ha anunciado que se retirará de manera definitiva de los escenarios.

Aerosmith anuncia en redes sociales su retiro

La noche de este 2 de agosto, la banda de rock compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram en el cual dieron las razones de su retiro definitivo.

Debido a que Tyler sufrió una fractura en la laringe y para evitar ponerlo en riesgo, han tomado la decisión de no subir más a los escenarios.

“Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba, con médicos a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios”, se puede leer en comunicado.

Aerosmith también agradeció a sus fans por todo el apoyo que les brindaron durante toda su extensa trayectoria. Además, de manera oficial cancelaron su tour ‘Peace Out’.

“Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pongan nuestra música fuerte, ahora y siempre. Sueñen. Han hecho que nuestros sueños se hagan realidad”.

Historia de Aerosmith

Aerosmith, una famosa banda de rock estadounidense formada en Boston en 1970, está compuesta por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford. Son conocidos por su estilo basado en el hard rock y el blues, y han incorporado elementos de pop rock, heavy metal, glam metal y rhythm and blues a lo largo de su carrera.

Aerosmith ha tenido una carrera notable, con éxitos como “Dream on,” “Walk this way,” y “I don’t want to miss a thing.” Han vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y han sido galardonados con numerosos premios, incluidos cuatro Grammy. La banda también fue inducida en el salón de la fama del rock and roll en 2001.

