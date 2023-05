Amber Heard siempre sí será parte de Aquaman 2, pese a polémico juicio contra Johnny Deep

Amber Heard tiene una ligera aparición en el primer avance oficial de la cinta.

Luego del polémico juicio por el divorcio y alegatos de difamación entre los actores Johnny Deep y Amber Heard, muchos seguidores del también músico y de el Universo cinematográfico de DC solicitaron a Warner Bros que dejaran fuera a la famosa que interpreta a Mera en Aquaman, a modo de sanción por todo lo que le hizo a su expareja.

Este argumento está principalmente basado en que fue lo que le ocurrió a Johnny Deep después de que Amber publicara un artículo en donde acusó a quien fue su esposo de diversos tipos de violencia, generando que vetaran de varias empresas a Deep, e inclusive perdiera millones por proyectos cancelados.

Hace meses se dijo que Amber Heard quedaría fuera de Aquaman 2 por polémica con Johnny Deep

Si bien hace varios meses se dijo que Amber sí había sacado de la cinta Aquaman, fue en estos días en la convención de exhibidores en Las Vegas, cuando la casa productora confirmó que no eliminó el personaje de Mera de su película de superhéroes acuáticos y presentó el primer avance de la cinta.

Aunque en dicho primer avance la participación de Amber Heard es casi mínima, ya comenzaron a difundirse algunas fotografías de cómo luciría la actriz en la película protagonizada por Jason Momea en el personaje de Aquaman.

Los productores confirmaron el regreso de Amber Heard en Aquaman 2

Fue el regreso de Amber en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ lo que desató una ola de comentarios en redes sociales en donde muchos internautas lamentaron que exista una preferencia sobre las mujeres en este tipo de situaciones, pues aseguran que se le cerraron las puertas a Johnny sin siquiera saber si lo que Amber decía era cierto o no.

Por lo que aseguran que la industria de Hollywood debería ser ‘pareja’ sin importar el género, mientras que otros aseguran que está bien que después del largo juicio que tuvieron, en donde Johnny Deep ganó el caso de difamación, ahora ambos famosos tengan nuevos proyectos.

“Si fuera al revés, no habría forma de que la industria permitiera que Johnny (un hombre) regresara. Habrían cancelado toda su carrera”, “Mejor que le devuelvan su papel de capitán Jack Sparrow si saben lo que les conviene”, “hablo por todos cuando digo que no estaremos mirando”, “esta mierda va a fracasar más que Shazam”, “Creo que hablo por todos cuando digo que no lo estamos viendo... apoyamos a Johnny Depp”, son algunos de los comentarios en redes.