Amigo de Liam Payne asegura que habló con él antes del desenlace fatal: “No estaba borracho ni drogado”

La muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de One direction, continúa generando interrogantes a más de una semana del trágico suceso. Mientras las autoridades investigan las causas del fallecimiento, un amigo argentino del artista ha revelado detalles que agregan preguntas en torno a los hechos previos a su caída de la habitación de hotel, y si habría sido una decisión propia, en un estado alterado de consciencia por el excesivo consumo de sustancias.

El pasado 16 de septiembre, el mundo de la música se conmocionó con la noticia del fallecimiento del cantante británico Liam Payne a los 31 años. Las circunstancias exactas de su muerte, ocurrida al caer del tercer piso del hotel CasaSur de Buenos Aires, aún son objeto de investigación. Inicialmente circularon informes sobre el consumo de un coctel de sustancias legales e ilegales, la Fiscalía ha aclarado que los resultados oficiales de los análisis toxicológicos aún no han sido publicados. También hay testigos que aseguran que lo vieron en el lobby del hotel estrellando su computadora y agresivo.

El diario británico Daily Mail publicó una entrevista con Gonzalo Avendaño, un empresario argentino, vinculado al mundo del polo, quien fue un amigo cercano del cantante en fechas recientes. Avendaño ha revelado nueva información que agrega detalles respecto a la versión oficial de los hechos detrás de la muerte de Payne.

Empresario del polo, amigo de Liam Payne, asegura que no le comentó nada el cantante que le hubiera dado indicios de que quería saltar

Según Avendaño declaró al diario británico, Payne nunca le expresó intenciones que dejaran ver que el artista estuviera considerando una situación de esa naturaleza. Además, el amigo del intérprete, quien conoció al cantante a principios de este año, dijo que lo acercó al polo como una terapia, pues al estar cerca de los caballos pensó que sería un nuevo inicio en la vida del artista. Consideró que le daría un “sentido de propósito y un nuevo rumbo a su vida”, pues “estar con caballos es saludable y sanador”. De acuerdo con el empresario, “a Liam le encantaba el reto de aprender un deporte nuevo y estaba ansioso por volver a cabalgar cada mañana. Era una forma de terapia para él.”

El posteo en redes que hizo el ex One direction una hora antes de su muerte fue un video tomado en la finca de Avendaño el fin de semana anterior a su deceso. Se puede ver a Liam que bromea sobre haber desayunado tarde con su novia Kate Cassidy y mencionar que estaba en la hermosa casa de su “amigo Gon”. También dice que iría a jugar polo de nuevo ese lindo día en Argentina.

“Me llamó tres horas antes de morir. No estaba borracho ni drogado. Estaba contento y me dijo: ‘Oye, amigo, ¿cuándo vienes?’. Charlamos un rato. Me llamó para saludarme y darme su nuevo teléfono. Liam nunca mencionó la idea de s.... Tenía planes a futuro” Gonzalo Avendaño, amigo del exintegrante de One direction

Gonzalo Avendaño sabía que el cantante tenía planes de sacar nueva música, pues se había comprado equipo nuevo para editar y trabajaba en ello, según lo narrado en el medio: “Compró un equipo de grabación y se puso a componer y grabar nuevas canciones. En agosto se fue a Suecia y grabó canciones en un estudio” . También dijo que le pidió asesoría para invertir.

Amigo de Liam Payne asegura que el cantante “no era fiestero”

Gonzalo Avendaño también dijo al diario británico que, contrario a la imagen que algunas versiones intentan proyectar, Liam no era una persona que frecuentara fiestas desenfrenadas o tuviera un estilo de vida excesivo, pues en muchas ocasiones compartió tiempo con sus hijos, de la misma edad que Payne, por lo que se habría dado cuenta.

El tiempo que pasó el cantante en la finca de Avendaño convivió con su familia y cenaban, escuchaban música, iban a jugar boliche. También el papá de Liam pasaba tiempo con ellos. “Liam era una alma solitaria. Me dijo que no tuvo un descanso durante diez años cuando estaba con One direction. Era trabajo, trabajo, trabajo. Era como un niño. No soy psicólogo, pero de alguna forma su madurez emocional se detuvo a los 16 cuando se unió a la banda”, aseguró Gonzalo Avendaño al diario británico.

“No era fiestero. Salía con mis hijos. Había cerveza en la nevera y a veces sacaba una, pero nunca terminaba la lata”.... “Se quedó en mis casas en Florida y Argentina y ambas tienen personal permanente, así que incluso si no hubiera estado allí, me habría enterado si hubiera habido algún incidente”. Declaración de Gonzalo Avendaño, amigo del exintegrante de One Direction

El empresario del polo reveló que la relación de amistad no solo era con el cantante, sino con su pareja, Kate Cassidy, pues le aseguró que tras ir juntos al concierto de Liam Tomlinson en Argentina en mayo, Liam quedó fascinado con la finca de Gonzalo y se la pidió para regresar ahora en el concierto de Niall Horan el pasado 2 de octubre, esta vez con Kate.

‘Le gustó tanto que esta vez quería volver. Él y Kate se quedaron allí desde el viernes hasta el domingo pasado, y luego Kate tomó un vuelo a casa. Ella me llamó cuando llegó a casa esta semana y me dijo: ‘Liam volverá a casa en un par de días’ Gonzalo Avendaño, amigo de Liam Payne

Se sabe que Liam tuvo que quedarse en Argentina, porque le negaron inicialmente la visa estadounidense por su abuso de sustancias, según reveló un amigo al diario británico. Payne solicitó en Buenos Aires la renovación de visa para Estados Unidos, para seguir viviendo en Florida con su novia Kate. Sin embargo, en principio se la negaron porque declaró haber abusado de alcohol y las drogas, por lo que las autoridades le solicitaron pruebas psiquiátricas y médicas para continuar el proceso. Esto, porque en su momento fue público que Liam estuvo en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos. Sin embargo, finalmente, el cantante se sometió a las pruebas médicas que le pidieron y le concedieron la visa. Le iban a sellar el pasaporte con su nueva visa el viernes, dos días después de su muerte.

¿Cómo conoció Avendaño a Liam Payne?

Avendaño conoció a Liam Payne por medio de Roger Nores, un empresario financiero en materia de energía que fue la última persona que vio a Liam con vida. Se le fotografió cuando llevó al cantante a su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur, después del incidente en el lobby en el que estrelló su computadora en un estado alterado de consciencia, según testigos. Nores se fue minutos antes de que Liam cayera del balcón y muriera de manera instantánea por las fracturas. Se desconoce si Nores ha sido llamado a declarar.

En el reporte toxicológico extraoficial que ha circulado se reveló que una de las sustancias que se encontró en su cuerpo causa alucinaciones y ataques agresivos. La policía cree que las drogas fueron proporcionadas por un empleado del hotel por lo que no se descarta imputarle cargos criminales.

Finalmente, Avendaño dijo al diario británico que se rehúsa a especular sobre qué habría causado que Liam entrara en una espiral de drogas y alcohol que terminara en tragedia y aseguró sentirse arrepentido de no haber podido acompañar al cantante en este viaje a Buenos Aires como se lo pidió: “Cuando componía, dibujaba, estaba bien. Su problema era que no sabía estar solo. Nunca me perdonaré no haber estado allí. Siento que le fallé”.

Liam fue al concierto de Niall en Argentina / Instagram

Fan de Liam Payne no cree que él hubiera saltado del balcón

Recientemente, un testimonio de una fan que tuvo interacción con Liam Payne aproximadamente una hora antes de su muerte en el hotel CasaSur.

El testimonio de Daiana Gauna, una fan que interactuó con Liam Payne poco antes de su trágico fallecimiento, ha arrojado nueva luz sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Su relato contradice la versión proporcionada por el hotel, donde se afirmó que el cantante se encontraba en un estado alterado y representaba una amenaza para él mismo.

Fan de Liam Payne lo vio una hora antes de morir / Captura de pantalla

Según Gauna, Liam estaba de buen humor, sobrio y se mostró amable con sus fans. Esta discrepancia en los testimonios plantea dudas sobre la narrativa oficial y abre la posibilidad de que se hayan producido hechos que aún no han salido a la luz.

En las investigaciones preliminares, hasta ahora no se ha reportado oficialmente que haya indicios de la participación de terceros en el incidente.