Anuel AA explica por qué le dedicó su canción subida de tono a Karol G

Anuel AA le dedicó su más reciente tema Mejor que yo a Karol G.

Tras el estreno de la canción Mejor que yo de Anuel AA en colaboración con Dj Luian y Mambo Kingz, el boricua que recientemente se separó de Yailin La Más Viral sorprendió en redes sociales al dedicar dicho tema a la colombiana Karol G, con quien en su momento hasta hizo planes de boda, los cuales nunca se pudieron concretar.

Anuel AA asegura que quiere que Karol G le baile, con uno de sus temas, a Feid / Instagram: @anuel

Para acompañar una publicación con un fragmento de sus canción, Anuel escribió que le dedicaba el tema a Karol G, quien pese a haber sido etiquetada en la publicación no ha reaccionado hasta el momento. El comentario de Anuel causó gran controversia en redes sociales debido a la letra explícita de su tema.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, canta Anuel AA en su más reciente estreno musical.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, ya que más tarde Anuel AA se sinceró sobre por qué decidió dedicarle esa canción a su expareja Karol G, sorprendido a muchos internautas con sus declaraciones que dejaron entrever que más allá de no haberla superado aún, querría volver con ella.

“Pues porque pensé en ella. La canción no tiene pianos de lloradera, la canción es para chingar, para perriar en la disco, para que ella misma se coja a Feid y se lo perrie”, mencionó Angel en una entrevista reciente con Santiago Matas.

Anuel AA quiere que Karol G tenga intimidad con su novio Feid, escuchando sus canciones / Instagram: @karolg / @anuel

“Se la hicieron y el no dijo nada, ahora que soporten porque se puso pal mismo juego”, “Ella se lo Busco.El estaba Callao”, “Esta monetizando con el nombre de Karol g”, “El tipo tiene huevos y no está para la lloradera, cómo esos fans de feid”, “Karol lo basureo de mil maneras y él se mantuvo callado hasta q lanzó y él tiene derecho”, “Te veo dolido pequeño”, “El prop io enfermo”, son algunas de las reacciones en redes.