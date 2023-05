Bruce Willis y otras estrellas de Hollywood que han puesto en pausa su carrera debido a una enfermedad

Algunos famosos de Hollywood tuvieron que parar su carrera debido a sus problemas de salud.

Hace unos meses la familia de Bruce Willis anunció que el actor padece un tipo de demencia llamada demencia frontotemporal, lo cual sería el fin de la carrera actoral de la estrella de Hollywood.

Willis se suma a lista de famosos que tuvieron que parar su carrera artística debido a enfermedades. Algunas celebridades tomaron esta decisión porque su salud les incapacita de alguna forma el actuar.

El actor anunció su retiro en marzo de 2022 tras ser diagnosticado con afasia, pero lamentablemente en febrero de 2023 , dio a conocer que padece demencia frototemporal. / Instagram: @emmahemingwillis

Michael J. Fox

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson cuando tenía tan solo 29 años, a pesar de esto continuó varios años trabajando. Sin embargo, en el 2022 el actor conocido por su participación en la saga de Volver al Futuro reveló que ya no participa en más cintas debido a que tenía que memorizar muchos diálogos y trabajar jornadas extensas.

En una reciente entrevista transmitida por la cadena CBS, el actor de 61 años, reveló que ha sido muy doloroso tener esta enfermedad, ya que los temblores son cada vez más intensos, lo que aumenta el riesgo de fracturas.

El actor detalló que ha sufrido fracturas en ambos brazos, en un codo, una mano y en la cara debido a las fuertes caídas que ha tenido: “uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 89 años, no voy a llegar a los 80”, confesó.

Michael J. Fox anunció su retiro en el 2020 / Instagram: @realmikejfox

Christina Applegate

Fue en agosto del 2021, la actriz Christina Applegate que dio a conocer que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

Debido a la enfermedad, la cual afecta el sistema nervioso central y reduce la calidad de vida de quien la padece, Applegate puso fin a su exitosa carrera en Hollywood a los 51 años.

La actriz en su momento compartió sus planes a futuro: “tengo pensado hacer muchos doblajes para ganar dinero y asegurar que mi hija coma y podamos continuar viviendo en nuestra casa”.

Christina Applegate sufre esclerosis múltiple desde hace algunos años / Instagram: @brucewillisbw / @1capplegate

Selma Blair

Otra actriz que fue diagnosticada con esclerosis múltiple fue Selma Blair, quien el 2018 con un emotivo documental, relató el duro proceso que tuvo que pasar para adaptarse a su nueva vida.

“Me dijeron que hiciera planes para morir, No porque tengo esclerosis múltiple, porqué estoy luchando contra la esclerosis múltiple”, comentó.

En su momento la famosa reveló que tuvo ocultar sus síntomas en los sets de filmación para mantener su carrera y no ser considerada un ‘riesgo de seguro’ por parte de los productores. Además, el diagnóstico de esclerosis múltiple de Blair trajo una sensación de claridad después de años de síntomas, ya que se tardaron en saber que tenía.