Camilo Blanes estaría casado con una mujer suiza; Lourdes Ornelas, su madre, lo habría obligado

La exnovia y ahora amiga de Camilo Blanes, desmintió que el músico haya iniciado su proceso de transición hormonal y descarta que sea transexual.

Desde hace meses, Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, ha denunciado que la casa de su hijo es constantemente visitada por amigos y personas que, asegura, lo incitan a seguir hundido en los excesos; incluso, ha pedido auxilio a las autoridades para que le ayuden a “rescatar” a su hijo.

Hace unas semanas, Ornelas denunció que una exnovia de Camilo lo visitaba y hasta le llevaba botellas de vino a la puerta. Dicha exnovia es Christina Rapado, quien ha confesado que sí visita al hijo de Camilo Sesto y mantiene estrecha comunicación con él.

En entrevista para Chisme No Like, la modelo y cantante Christina Rapado rompió el silencio y habló respecto de la situación actual de Camilo Blanes y descartó, en primera instancia, que haya iniciado un proceso de transición hormonal y que sea transexual. No obstante, confirma que a Camilín sí le gusta vestirse de mujer y que, incluso, cuando eran pareja se travestía.

Lourdes Ornelas denuncia que Camilo Blanes es visitado por personas que lo incitan a los excesos. / Instagram: @shelaw123

Lourdes Ornelas habría obligado a Camilo Blanes a casarse

Christina Rapado reveló que Camilo Blanes fue obligado por Lourdes Ornelas a contraer matrimonio con una mujer de Suiza, de nombre Samira, cuyo paradero es desconocido. El casamiento se realizó en el año 2010 y Christina asegura que Camilín “ha sido víctima” de las malas gestiones de su madre.

Así declaró Christina Rapado sobre el matrimonio de Camilo Blanes

Expresa la exnovia y amiga de Blanes que lo que está en disputa es la herencia que le dejó Camilo Sesto a su hijo. En ese sentido, fue cuestionada por Elisa Beristain, quien le preguntó bajo qué régimen contrajo matrimonio Camilín, dato que dijo desconocer la modelo.

El hijo de Camilo Sesto fue obligado a casarse con una mujer suiza. / Instagram: @camiloblanesoficial

No obstante, expresa que, en caso de que falleciera Camilo Blanes, se desconoce qué pasará con el patrimonio que heredó, por lo que, el papel de la supuesta esposa de Blanes cobraría relevancia al desconocerse el régimen mediante el cual contrajo matrimonio, así como su paradero mismo, sobre todo, porque Samira se habría peleado con Lourdes Ornelas, según detalló la modelo para Chisme No Like.

Christina Rapado revela que se desconoce el paradero de la supuesta esposa de Camilín. / Instagram: @christinarapado

Por otra parte, Christina Rapado asegura que también le ha comentado a Camilo Blanes que es necesario que se rehabilite en una clínica especializada para superar sus excesos, pero el músico se niega.

La exnovia y amiga le ha recomendado al hijo de Camilo Sesto que se rehabilite en una clínica. / Instagram: @camiloblanesoficial

