Mamá de Camilo Blanes rompe el silencio sobre la salud de su hijo tras polémicas fotos

De acuerdo con Lourdes Ornelas, Camilo Blanes está en un “espiral” de excesos, en donde no escucha a nadie.

Tras toda la preocupación que ha generado Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, por sus recientes fotos, su madre, Lourdes Ornelas, rompe el silencio y asegura que el joven está mal psicológicamente, pero que no lo ha podido ayudar como quisiera por la misma ley española.

En entrevista para Ventaneando, Ornelas señaló que su hijo “no está bien”, por lo que ha tratado de estar al pendiente y ayudarlo, a pesar de que es algo complicado por el país en el que viven actualmente.

“Él no está bien, como se ve muy claramente, pero yo estoy pendiente, estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudarlo, médicamente. Aquí no es tan fácil, lo he dicho muchas veces”, indicó.

De acuerdo con la madre de Camilo, las leyes en España son muy respetuosos acerca de la voluntad de una persona, incluso si eso implica que esté envuelto de adicciones, por lo que no puede acudir a las autoridades para internarlo en un psiquiátrico.

Lourdes Ornelas está en busca de que la ley española la apoye para poder internar a su hijo en un hospital. / YouTube: Ventaneando

Te recomendamos: Hijo de Camilo Sesto luce irreconocible en redes; su aspecto divide opiniones

“Yo lo quiero hacer legalmente, ayudarlo e ingresarlo (a un hospital). Aquí la ley, si una persona tiene alguna adicción, es su derecho ¿sí me entiendes? Es algo que él ha escogido”, sostuvo.

A la par de eso, explicó que la única forma en la que una autoridad podría autorizar que le dé algún tipo de tratamiento, en “contra de su voluntad”, es demostrando que su vida está en riesgo.

Lourdes Ornelas confiesa que se ha distanciado de Camilo Blanes

Aunque trata de estar al pendiente de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas reconoció que su propio hijo la ha mantenido alejada para que no le impida seguir llevando la vida que tiene.

“Él no hace daño a nadie, más que a sí mismo. No (me permite estar cerca) porque, si yo estoy muy cerca, no permito ciertas cosas. Es difícil, sabes lo que quiero decir”, dijo.

A pesar de que no quiso entrar en detalles sobre sus adicciones, mencionó que comenzó a “descontrolarse” desde que llegó a España, ya que, en aquel país, son muy “liberales”. De igual forma, confesó que no ha podido hablar con él para que acepte un tratamiento para sus excesos.

Lourdes Ornelas admite que se ha distanciado de su hijo, quien no desea una intervención para sus adicciones. / Instagram: @camiloblanesoficial

Lourdes Ornelas cree que la muerte de Camilo Sesto originó todo

En tanto, Lourdes Ornelas siente que el deceso de Camilo Sesto, en 2019, fue lo que desencadenó las adicciones en su hijo, pues el joven aún seguiría viviendo en la casa de su padre para recordarlo.

“Yo no pensé que le fuera a afectar tanto. Le ha afectado mucho, de hecho, no se quiere ir de la casa de su padre porque le recuerda a su padre”.

Para finalizar, dejó en claro su temor de que alguna persona “malintencionada” se aproveche del estado actual de su hijo y espera que sus abogados le den una respuesta acerca de cómo puede ayudarlo.

Lourdes Ornelas confía en que sus abogados la ayuden a que la ley pueda hacer algo para ayudar a su hijo. / Instagram: @camiloblanesoficial

Te puede interesar: Laura Bozzo le aconseja al hijo de Camilo Sesto que se “interne” tras preocupantes fotos