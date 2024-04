Céline Dion habla por primera vez de la enfermedad que padece y para la que no hay cura

Hace más de un año, Céline Dion anunció públicamente que había sido diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida, una condición neurológica que ha afectado tanto a su cuerpo como a sus cuerdas vocales. Desde entonces, la icónica cantante ha enfrentado problemas en su salud y hasta en su carrera al tener que cancelar presentaciones, pero su fuerza de voluntad continúa siendo inspiradora para sus seguidores en alrededor del mundo.

En una reciente entrevista con Vogue Francia, la cantante abrió su corazón y compartió por primera vez, algunos detalles sobre su día a día en esta batalla contra la enfermedad. “Estoy bien, pero es un gran trabajo. Me tomo las cosas día por día. No le gané a esta enfermedad, ella está adentro mío y siempre lo estará”, comentó.

La cantante expresó su esperanza de que algún día se encuentre una cura, pero mientras tanto, está aprendiendo a vivir con ella: “Espero que podamos encontrar un milagro, una forma de curarla a través de investigaciones científicas, pero por ahora debo aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el Síndrome de la persona rígida”.

Céline Dion ya no ha podido cantar por la enfermedad que padece / Twitter: @Xarliclub

La vida de Céline Dion con el Síndrome de la persona rígida

En otra parte de la entrevista, la cantante compartió la rutina que sigue, la cual incluye rigurosos tratamientos físicos y vocales cinco días a la semana. "“Cinco días a la semana hago terapia física, atlética y vocal. Trabajo en los dedos de mis pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos de las manos, mi canto, mi voz. Tengo que aprender a vivir con esto y dejar de cuestionarme a mí misma. Porque cuando empezó esta situación, yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué hice? ¿Acaso es mi culpa?”, compartió.

A pesar de los duros desafíos a los que se enfrenta día a día con esta enfermedad incurable, Céline Dion se niega a rendirse. “O entreno como una atleta y me pongo a trabajar con mucho esfuerzo o me dejo estar y que todo acabe, me quedo en mi casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y empiezo a cantarme a mí misma. Así que decidí poner todo el empeño en cuerpo y alma, desde la cabeza a los pies, para trabajar junto a mi equipo médico”, reconoció dando un ejemplo de determinación y fuerza de voluntad como ninguna otra.

Céline Dion ha cancelado conciertos por su salud / Instagram: Céline Dion

La cantante también compartió que tiene nuevos objetivos en mente que le hacen dar todo de ella para lograrlos con esta enfermedad y que esta no le determine ni le dé valor: “Quiero ser lo mejor que pueda ser ¡Mi objetivo es ver nuevamente la torre Eiffel! Tengo una gran fortaleza en mi interior, y sé que nada podrá detenerme”, comentó.

¿Céline Dion regresará a los escenarios?

A la cantante también le preguntaron las posibilidades que existen para volver a los escenarios y respondió: “No lo puedo responder. Por como están dadas las cosas, no puedo decirte algo así como ‘me presentaré en cuatro meses’, porque no lo sé. Mi cuerpo será el que me diga eso. Pero por otra parte, no quiero solo esperar. Moralmente no es fácil vivir el día a día. Trabajo muy duro y mañana será más difícil aún. Pero hay una cosa que no se detiene, y esa es mi voluntad, mi pasión, mis sueños y mi determinación”, indicó.