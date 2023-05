Chayanne enciende las redes con video en bata: "¿me la quito?”

El artista es considerado el padre de muchas personas, esto debido a que durante años se ha posicionado como uno de los artistas más queridos del medio por sus fans.

Chayanne también conocido como el padre de muchos, ha demostrado que pese a tener 54 años se sigue conservando de gran manera y es que ha logrado encender las redes al presumir su cuerpo.

Resulta que el próximo 25 de mayo va a lanzar el video musical Bailando Bachata, por lo que en días pasados compartió un clip tras filmar algunas escenas en piscina.

Al regresar a su camerino, aprovechó para darle pistas a sus seguidoras, sobre su nuevo videoclip en el cual va a complacerlas con unas tomas en paños menores:

“Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso y me pusieron una bata. Ahora no sé su me la quito o me la quedo”, comentó.

Cabe resaltar que se mostró muy coqueto y sonriente, ya que hasta jugueteaba con la bata, abriéndola y cerrándola para que pudieran ver su cuerpo y el bañador negro que llevaba puesto.

Internautas enloquecen al ver a Chayanne en paños menores

Como era de esperarse, la locura se desató en Instagram y es que sus fieles seguidores le pedían que por favor se quitara la bata para que tuvieran una mejor vista de su escultural cuerpo:

“Mucha ropa, mucha ropa”, “Pero por Dios esto ya es abuso como un hombre puede estar tan rico”, “Te la quitas conmigo mi amor”, “Simplemente me encantas, la bata está de más”, “Qué pregunta manda a volar la bata”, “Ya tenemos escena favorita del video”, “Hombre, quítatela ya”, “Quítatela papi”, “Qué alguien le quite la bata, por favor”, comentaron usuarios.

El artista es señalado como el padre de muchos, esto debido a que es considerado el novio de muchas mejores desde hace años. / Instagram: @chayanne

Incluso se armó una pequeña disputa, ya que algunos reclamaron ser esposas del famoso: “Tú no eres capaz de quitártela, pero te gusta mortificar esposo mío”, “Te equivocas querida, porque él es mío”, “Es nuestro de todas”, “Es el papi de Latinoamérica”, “Se sabe que es de todas, dejemos de discutir”, “Es de muchas compartan”.

Por si te lo perdiste: Chayanne se emociona al ver a Lele Pons, vestida de novia y baila Tiempo de Vals en su boda

Pero eso no fue todo, puesto que también le pidieron que dejara de usar tinte, ya que consideran es momento que se deje ver con canas: “déjate las canas, más natural que seguro te ves guapísimo con ellas”, “Lo mismo pienso, ya fue demasiado negro”, “Pienso igual”, “Las canas se le verían de escándalo”, “Mejor con canas”, “Te verías guapísimo”, “Supersexy con canas”.

El artista siempre se ha dado a la tarea de interactuar con sus fans. / Instagram: @chayanne

No solo sus esposas se hicieron presentes, sino también sus hijos, quienes opinaron acerca de su cabello: “Papá por favor no trate de ocultar tu edad, eres superguapo, no necesitas ningún cambio, tus fanáticos te amamos como eres y no queremos que destruyas tu belleza natural, te amamos por cómo eres, no por cómo te ves”, “Hermana opinamos igual”, “Así es padre, no necesitas mostrarte de otra manera”.

Aunque mucho le pidieron que mostrara más de ese día, el artista no subió más contenido de ese día, por lo que deberán esperar a ver el videoclip oficial de su nueva canción.