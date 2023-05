Clara Chía pidió a Piqué irse de vacaciones a Abu Dhabi por una poderosa razón

La joven celebró su cumpleaños 24 junto a Gerard Piqué en el país árabe.

Hace unas semanas, trascendió que Clara Chía y Piqué viajaron a Abu Dhabi a celebrar el cumpleaños 24 de la joven novia del exfutbolista.

Al parecer la pareja habría disfrutado una escapada romántica al país árabe que eligió no solamente por una razón turística, sino para evadir una problemática que sigue atormentando a Clara Chía.

De acuerdo con Jordi Martín, la joven de 24 años, sigue muy afectada por los fotógrafos y con la atención mediática que ha recibido, por lo que eligió Abu Dhabi, debido a que es ilegal hacer fotografías sin el consentimiento de la persona.

Clara Chía y Piqué siguen dando de qué hablar. / Instagram: @3gerardpique

“Ella sigue diciendo que tiene crisis de ansiedad, que se ve superada, cada vez que va a la calle que no quiere pasear por el centro de Barcelona, porque los paparazzis la siguen y por eso eligió irse a Abu Dhabi que es un Emirato Árabe, donde no es legal hacer fotos, esta chica tiene una psicosis contra los paparazzis que no la dejan vivir”, comento Jordi Martín a un programa de televisión española.

Shakira se mudó a Miami, donde comenzará una nueva vida junto a sus hijos. / Instagram: @shakira

El paparazzi, que ha seguido la separación de Shakira y Piqué, reveló que, hasta el momento, Clara Chía no lleva nada bien la presencia de la colombiana en la vida de su novio, el exfutbolista.

“Que Clara Chía aún sigue, como que no acepta, no supera la presencia de Shakira en la vida de Piqué, pero es la madre de sus hijos y tendrá que tragar eso el resto de su vida si quiere estar al lado de Piqué”, comentó Jordi Martín.