Critican a Maluma tras presumir su nueva cadena de diamantes

Maluma es actualmente uno de los cantantes colombianos que mayor reconocimiento ha ganado no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a varias de sus canciones, con las que incluso ha llegado a convertirse en un referente del género urbano.

Gracias a la gran fama que ha ganado el cantante con sus trabajos musicales, ha acumulado un gran número de seguidores y reconocimientos que se han traducido en una considerable fortuna.

Maluma presume joya del diseñador de Kanye West

Esta fortuna le ha permitido comprar lujos de gran valor. Recientemente, el cantante de música urbana despertó una ola de críticas después de postear en su cuenta de Instagram la nueva joya gigante que personalizó en forma de casete de música de los 90, diseñada por Jacob Arabo, el joyero de Kanye West, Cristiano Ronaldo y Rihanna.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Maluma mostró su emoción al ver por primera vez la cadena, cuyo valor podría ascender a millones de pesos. En el video, el dueño de la joyería se encarga de colocar la pieza en el cuello del cantante mientras se realizan sesiones de fotos para exhibir la nueva adición a su colección de joyas costosas.

Maluma presume joya / Instagram: @maluma

Internautas critican a Maluma por su nueva joya

El collar, que se destaca por un casete gigante en el centro, está adornado con detalles únicos. En una de las rondanas se puede leer el nombre de Maluma, mientras que en la otra aparece el de ‘Blessd’, cantante y compositor colombiano. Todo el dije está rodeado de diamantes y cuenta con detalles en oro, y la cadena muestra diamantes a lo largo de toda su extensión.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Algunos comentarios en las redes sociales expresaron descontento: “Ya no te voy a seguir más... No me gustan los presumidos”, “Nada que ver con el Maluma de antes! Cada día más presumido”, "¿Qué valores transmite este Señor a los jóvenes llevando esa correa puesta? Pura vanidad y no saber en qué gastarse el dinero”.

Maluma presume joya lujosa / Instagram: @maluma

Sin embargo esto no opacó la alegría del famoso, quien actualmente disfruta una gran etapa a nivel profesional y familiar.

Al momento el cantante no ha reaccionado a los malos comentarios.