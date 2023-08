Despiden a guardia de seguridad de Taylor Swift que se hizo viral por cantar sus canciones durante un show

Taylor Swift se encuentra en México, donde presenta su The Eras Tour en el Foro Sol.



A comienzos de este año, un guardia de seguridad de uno de los conciertos que Taylor Swift dio en Minneapolis, Estados Unidos, se volvió viral por cantar uno de los temas de la intérprete mientras trabajaba.

Recientemente trascendió que el joven, que es fan de Swift, fue despedido de la empresa de seguridad que lo contrató para el concierto por supuestamente infringir las normas de la empresa.

El guardia de seguridad, Calvin Denker, contó en su cuenta de TikTok que solicitó la vacante con el deseo de ver en vivo a Taylor, pues se considera un fan de la cantante y esta era una forma de poder presenciar sus conciertos.

¿Por qué despidieron al guardia de seguridad que seguridad del concierto de Taylor Swift?

La a aparente razón del despido no fue que cantara Cruel Summer cuando estaba trabajando y se hiciera viral, sino que supuestamente pasó notas al público para pedir que le tomaran una foto cuando Swift estuviera de fondo.

“La mujer de Recursos Humanos que me llamó no pudo explicar qué hice mal exactamente porque no hice nada más que pedir fotos”, dijo Denker en un video que compartió en TikTok.

De acuerdo con el portal The Independent, va en contra de las reglas de la empresa BEST, bajo la cual estaba contratado Denker. Explícitamente, la compañía “no permite a sus empleados tomar fotografías o videos mientras están de turno”.

“Nunca saqué mi teléfono y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y que todos los fans se la pasaran bien”, aclaró en su defensa.

Mientras internautas reportan amnesia tras shows de Taylor Swift, otros acampan para adquirir entradas / Instagram: @taylorswift

Finalmente, el guardia de seguridad volvió a trabajar en el Bank Stadium, ahora en el show de Ed Sheeran, donde fue vigilado por la empresa para que no tomara fotos ni videos.

A pesar de la desconfianza por parte de la empresa, Denker confesó sentirse muy feliz con su trabajo, que le permite disfrutar conciertos de famosos que admira.