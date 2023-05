El hermano de Shakira se habría ido a los golpes con Piqué para defenderla tras discusión

Tiene unos días que Shakira se mudó a Miami y ya comenzaron los escándalos.

El fin de semana se dieron a conocer fotografías de Piqué llegando a Miami para encontrarse con sus hijos y convivir con ellos en medio de la mudanza de Shakira con los pequeños, quienes ya no vivirán en España, sino en Estados Unidos.

Sin embargo, hace unas horas trascendió que la llegada de Piqué a Miami fue caótica pues protagonizó una discusión con Shakira, lo que habría detonado un pleito a golpes con el hermano de la cantante, quien vive en Miami con ella y se habría metido a defenderla.

“La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana”, reveló Verónica Bastos en Telemundo.

La conductora continuó revelando que la policía habría tenido que intervenir en la pelea, sin embargo, no existen reportes policiales que puedan confirmarlo, pues al parecer su equipo de trabajo habría buscando el informe de la pelea y habría logrado que no saliera a la luz, “según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, explicó.

Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos; llamó la atención su aspecto desgarbado y descuidado / Twitter: @YRPesquera

¿Por qué se pelearon Piqué y el hermano de Shakira?

Al parecer Tonino, hermano de Shakira y Piqué no se caerían muy bien y la discusión entre la cantante y el exfutbolista habría sido por la convivencia con sus pequeños, pues acordaron que en su primera visita, el novio de Clara Chía solo compartiría de 5 a 6 días con sus hijos, pero Piqué ya habría ocupado gran parte del tiempo otorgado por la ley en el acuerdo al que llegaron en este mes en curso, por lo que los abogados tendrían que intervenir.

Además, se ha comentado que Tonino habría descubierto la infidelidad de Piqué a Shakira con Clara Chía, y habría sido quien le comentó lo que estaba pasando.

Shakira logró mudarse junto con sus hijos a Miami en donde tienen un nuevo comienzo, lejos de su antigua vida / Instagram: @shakira

Piqué y la convivencia con sus hijos en Miami

Cabe mencionar que Gerard Piqué fue captado en un restaurante el fin de semana conviviendo solo con sus hijos.

“Piqué fue visto el fin de semana, estaba en un exclusivo hotel con acceso al mar, donde estuvo almorzando con sus pequeñines, a quienes se les vio en la piscina del hotel”, recordó Verónica en ‘La Mesa Caliente’.

Además, se dio a conocer que el exfutbolista se habría hospedado en un hotel cerca del colegio de sus hijos y que ya estaría pensando en comprar una propiedad en Miami, aunque hace unos momentos, periodistas de Antena 3 mencionaron que esto es mentira y Piqué “no está buscando una casa, ni lo tiene previsto”.

Igualmente trascendió que los pequeños viajarán a Barcelona a finales de mayo para pasar vacaciones con su papá y no regresarán a Miami hasta septiembre, esto mientras los abogados se reúnen para decidir qué días estarán con uno y con otro, luego de la supuesta discusión que hubo al respecto.