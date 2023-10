¡Relaciones tóxicas! Las historias de amor que terminaron mal; los famosos explotaron contra sus ex

Los seres humanos siempre buscamos el amor, la pareja ideal. Pero por alguna razón a la hora de buscarlo acabamos en “relaciones tóxicas”: Son destructivas, dañan la autoestima, están inmersas en celos, chantaje, violencia e inseguridad. Lejos de hacernos sentir amados, provocan insomnio, ansiedad, depresión, y en casos extremos, hacen que la vida parezca que no tiene sentido.

Estas relaciones empiezan como un cuento romántico de príncipes y princesas para terminar como historias de terror. Te presentamos algunas relaciones destructivas del medio del espectáculo.

Historias de relaciones famosas que han terminado mal:

Cynthia Klitbo

Su relación con Jorge Antolín

Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

1987: Es su primer matrimonio. “Encontré el amor de mi vida”, decía.

1989: Se divorcian. “Nuestra ruptura se dio debido a problemas económicos”.

Con Rolando Tirado

Cynthia Klitbo y Rolando Tirado

2003: Vivieron en unión libre. “Me estoy dando una nueva oportunidad y estoy completamente feliz”.

2005: Se separan. Intentó en tres ocasiones embarazarse con tratamiento in vitro. “Decidí alejarme de él. Me fue infiel”.

Lo intentó con Rubén Lira

Cynthia Klitbo y Rubén Lira

2005: Es el padre de su hija. Se casaron. “Dicen que compré una casa para meterlo ahí. Pero es mentira. Él me da dinero para la niña y vamos a ponernos de acuerdo con los gastos”.

2007: Denunció a su marido por un fraude. “Me robó 683 mil pesos. Por esta razón está fuera de mi vida. Tengo que tomar terapias psicológicas para reponerme de este golpazo”.

No le alcanzó el amor con Rey Grupero

Cynthia Klitbo y Rey Grupero

2020: “Soy una mujer muy evolucionada para esta época. Y no voy a dejar que me critiquen por la diferencia de edad”.

2021: Terminan. “No nos alcanzó el amor”.

Tampoco le fue bien con Juan Vidal

Cynthia Klitbo y Juan Vidal

2020: Se reencontraron en Perú en un trabajo después de años de amistad. “Estoy con Vidal. Todo el mundo lo sabe. ¿Acaso no se nota lo enamorada que me siento?”.

2021: Anuncian su rompimiento. Ella comentó que él siempre estaba de mal humor y que solo buscaba a las mujeres para acomodarse públicamente. Dijo que él le debía dinero y no le quería pagar.

Ivonne Montero

Tuvo un romance con Rodrigo Cachero

Ivonne Montero y Rodrigo Cachero

1995: “Es un noviazgo bonito, inocente, simpático”.

1996: Terminan. Ella declaró: “Éramos chavitos. Era dominante. En esa época era muy calladita y lo admiraba”.

“Lloré mucho, pero él me ayudó a abrir mi mente y a saber lo que quiero y lo que no”.

Anduvo con Melvin Cabrera, actor venezolano

Ivonne Montero y Melvin Cabrera

2003: “Éramos hermanos en la novela. Nos enamoramos. Empezamos a vivir juntos. Aprendí mucho. Me sentí la mujer de la casa”.

Tiempo después: “El niño también me desilusionó, porque yo me entregaba demasiado. Le di casa, comida. Lo que podía. ¡Prácticamente lo mantenía!”.

Así fue su historia con Héctor Silva

Ivonne Montero y Héctor Silva

2010: “Estoy feliz con él. Es un chico adorable. Ya me dio anillo de compromiso”.

Dos meses después: “Todo ha sido de forma intempestiva. No hay manera de que exista una reconciliación. Nuestra relación ya estaba muy fracturada”.

Lo intentó con Hugo Sánchez Jr.

Ivonne Montero y Hugo Sánchez jr

2010: “Busco en un hombre el apoyo, poder confiar. Busco tranquilidad, que me admire, que me escuche”.

Meses después: “Ya no hubo nada. Tenemos ideas muy diferentes de vida. Estuvimos conociéndonos, pero yo decidí que no. Creo que para tener una pareja hay que tener afinidad en muchas cosas. Y él y yo somos muy distintos”.

Y con Fabio Melanitto…

Ivonne Montero y Fabio Melanitto

2011: Se casó con el excantante del grupo Uff! “Hay un momento en el que encuentras a tu príncipe. Lo tienes enfrente. Es un acontecimiento que sólo sucede una vez en ese nivel. Yo lo quiero vivir solo con él”.

2012: Estando embarazada, él la dejó. “Yo le di todo y ahora duda de que sea el papá de mi hijo. Hasta confesó que me fue infiel con varias”. “Esperaré a que llegue el amor”.

Ninel Conde

Su historia con Ari Telch

Ninel Conde y Ari Telch

1996: “Es el padre de mi hija Sofía, me enamoré de él. Durante el tiempo que estuvimos juntos no sufrí violencia”.

1999: Se divorcia. “Él sufre de bipolaridad. No mantengo ningún tipo de relación con él”.

Anduvo con José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa y Ninel Conde

2003: “Es un gran hombre, me siento feliz a su lado”.

2006: “Fue un tipo agresivo, celoso y posesivo”. “Había momentos de mucho sufrimiento. Fue público que él tenía otras relaciones cuando andaba conmigo”.

Así fue su romance con Juan Zepeda

Juan Zepeda y Ninel Conde

2007: Se casan: “Es un gran hombre, me consiente en todo”.

2013: Anuncia su divorcio: “No dejas de dar entrevistas con ‘tu verdad’. Mejor págame los últimos 115 mil pesos que no me has devuelto. Sufrí agresión psicológica”.

Y con Giovanni Medina

Ninel Conde y Giovanni Medina

2013: Inició romance con quien sería el padre de su hijo. Se le veía feliz.

2016: Terminan en medio de pleitos legales. “Tuve paciencia aceptando condiciones de Giovanni ‘Mentiroso’ Medina. Su vida está llena de mentiras”.

Shakira

Su relación con Osvaldo Ríos

Shakira y Osvaldo Ríos

1997: Al principio, todo era miel sobre hojuelas.

1998: Se supo que era un golpeador. Se confirmó la presión psicológica a la que fue sometida. Él trató de alejarla de los papás. Lo denunció por malos tratos, pero luego retiró la demanda.

Con Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa

2000: Era su mánager. Viajaban por todo el mundo. Se veían felices y románticos. Tras ocho años de relación, la cantante especuló: “Estoy enamorada y podría haber boda”.

2011: “Se apropió sin mi consentimiento de cerca de un millón de dólares, de una tarjeta de crédito que gastó en viajes con su actual pareja y fiestas en Ibiza”, declaró Shakira.

Polémico rompimiento con Gerard Piqué

Shakira y Piqué

2011: “Me sacó de la oscuridad. Me sentía como una princesa atrapada en un castillo con un dragón dentro. Y él fue el príncipe que me rescató”.

2022: Termina por infidelidad de él con Clara Chía. Les escribió una canción con el rapero BZRP. “Todo se juntó. Mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en terapia intensiva. Pensé que no sobreviviría a tanto”.

Lupillo Rivera

Con Mayeli Alonso

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

2003: Se conocieron en un baile. Él era 12 años mayor que ella. Él aún estaba casado con María Gurrola. Alonso fue señalada como “robamaridos”.

2018: Ella inicia un proceso de divorcio por “diferencias irreconciliables”. Se supo que él tenía una amante. Iniciaron disputa por la custodia de sus hijos y se supo que hicieron un trío sexual.

Tuvo un romance con Belinda

Belinda y Lupillo Rivera

2019: Circularon rumores de que ella estaba saliendo con Lupillo Rivera, pero Belinda lo negó. Semanas después él aseguró que sí hubo romance. Él se realizó varios tatuajes en su honor.

2020: Tras cinco meses, termina el romance. Lupillo compuso tema para las ‘Tóxicas’, con indirectas a la cantante. Cuando Belinda inició su romance con Christian Nodal, Rivera dijo: “Yo comí primero de la mesa”.

Britney Spears

Su romance con Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake

2001: Ambos se veían enamorados.

2002: Terminan. La estrella de NSYNC le dijo a todos que ella le había sido infiel, lo que ocasionó la ruptura, pero ella lo negó. Él dedicó la canción ‘Cry me a river’, que hace alusión al engaño. Aseguró que le hizo creer al mundo que habían tenido relaciones, aunque ella aparentara ser virgen.

También lo intentó con Jason Alexander

Britney Spears y Jason Alexander

2004: Fue su primer esposo.

Solo duró 55 horas casada. Años después, Jason Alexander intentó interrumpir la boda de la cantante con Sam Asghari y se ganó 64 días en prisión.

Niurka

Con Juan Osorio

Niurka y Juan Osorio

1998: Tuvieron a su hijo Emilio. “Es un gran hombre a quien le debo muchas cosas”.

2003: Se separaron por infidelidad de ella al conocer a Bobby Larios.

Con Bobby Larios

Niurka y Bobby Larios

2004: “Tenemos planes de iniciar una vida juntos”.

2006: Se separan. “La inmadurez de Bobby se ganó mi desconfianza. No me interesa tener una relación en la que no confíe”.

Su romance con Juan Vidal

Juan Vidal y Niurka

2022: Su relación se dio en La casa de los famosos, de Telemundo. A su salida, el actor le propuso matrimonio.

Duraron pocas semanas. Ella dijo: “Tiene un problema de narcisismo grave que va más allá de su físico”.

Nicola Porcella

Con Francesca Lazo

2011: Inicia una relación con la maquillista, influencer y madre de su hijo. Desde que se conocieron tuvieron la primera discusión.

2012: Terminaron después del nacimiento de su hijo. Él aseguró en La casa de los famosos que nunca volvería con ella porque no eran compatibles.

Su relación con Angie Arizaga

Angie Arizaga y Nicola Porcella

2015: Ese año se viralizaron unos audios de Angie, donde acusa a Nicola de haberla maltratado, física y emocionalmente.

2018: Terminan. Meses después, él habla en un programa y acepta que vivió una relación tóxica: “Sé que fue una relación tóxica y complicada. Para mí es pasado”.

José Manuel Figueroa

Con Ana Bárbara

José Manuel Figueroa y Ana Bárbara

2001: Él juraba que ella era el amor de su vida. A la pareja se la veía feliz.

2002: Terminan. La cantante dijo que él le había sido infiel y no trataba bien a su hijo. Actualmente pelean por la autoría de la canción “Fruta prohibida”.

Su historia con Juliana Rodríguez

Juliana Rodríguez y José Manuel Figueroa

2010: Inicia un romance.

2011: Duraron juntos casi un año. Se filtraron unos videos donde la modelo aseguró que él la golpeó y que le era infiel. Él lo negó, pero ella lo denunció ante el Ministerio Público. Siguen en líos legales.