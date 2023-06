Emily Ratajkowski asegura que en la búsqueda del amor, no se cierra a salir con una mujer: “me encantaría”

Emily Ratajkowski declaró hace unas semanas que todavía no piensa en los hombres, incluso después de que fue captada besándose con Harry Styles en Tokio.

Hace unas semanas se desató el furor de toda la fanaticada y el medio del espectáculo al descubrirse que Emily Ratajkowski y Harry Styles estarían en una relación, y aunque en su momento revelo que “Acabo de empezar a salir con alguien que creo me gusta”, ahora afirma que esta soltera pero no se cierra al amor.

Para sorpresa de muchos, Emily Ratajkowski insinuó que le gustaría salir con mujeres. La modelo esta soltera desde 2022, tras anunciar su separación con su marido y padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard,

La modelo aseguro para la revista HommeGirls que solo está esperando a que su princesa se presente.

“Esperando que llegue la adecuada. Siempre he sido alguien que se siente más atraída por las vibraciones que por los detalles físicos, por lo que a veces me golpea al azar y digo ¡vaya, me atrae esta persona!”.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre su deseo de salir con mujeres mientras salía con Pete Davidson en diciembre de 2022. Ella hizo la gran revelación en su podcast HighLow después de indicar que había abierto una cuenta en una aplicación de citas en línea.

“(La aplicación es) muy blanca y se siente como un hombre muy particular y un tipo de mujer muy particular, así que no creo que vaya a encontrarme con mi dama enamorada aquí”, admitió.

En ese entonces también confirmó que recibió “algunas solicitudes directas de mujeres”, que describió como “emocionantes”.

Esto después de al parecer declararse como bisexual en octubre del año pasado, Emily indicó que no piensa que ser heterosexual sea algo real. “Creo que la sexualidad está en una escala móvil”, le dijo a Harper’s Bazaar para su artículo de portada de noviembre de 2022. “Realmente no creo en las personas heterosexuales ”.

También comentó que disfruta de estar soltera, así que no tiene ninguna prisa por encontrar a alguien.

Así fue el beso entre Emily Ratajkowski y Harry Styles

“Esta es la primera vez que estoy soltera en mi vida. … Estoy orgullosa de mi misma. Una versión más joven de mí probablemente se habría conformado con un tipo medio solo para tener un (novio)”, admitió. “Me alegro de no estar más en esa época”.

