Eros Ramazzotti confirma su relación con Dalila Gelsomino, 25 años menor: “el amor no tiene edad”

La pareja se habría conocido gracias a amigos en común durante la celebración del cumpleaños del cantante en Cancún el año pasado.

¡Enhorabuena! El cantante italiano Eros Ramazzotti, que está por cumplir 60 años en octubre, abre los brazos al amor. El artista ha decido compartir su romantica historia con una joven de nombre Dalila Gelsomino.

Desde hace unos meses se soltó el rumor de una posible relación con la mujer de 34 años. Sin embargo hasta ahora Eros decidió confirmar que está enamorado.

“No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece. A veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo”, es la declaración de amor que el cantante ha dedicado a su nueva novia en Instagram.

La diferencia de edad entre ambos, es de 25 años y se habrían conocido gracias a amigos en común durante una celebración del cumpleaños del cantante en Cancún en 2022.

Desde abril pasado Eros y su novia ya se habían dejado ver juntos. / Instagram: @ramazzotti_eros

¿Quién es Dalila Gelsomino, la nueva novia de Eros Ramazzotti?

De acuerdo con información recopilada por el diario italiano Corriente della Sera, Gelsomino es originaria de Milán. Ahí trabajó como modelo pero con el tiempo optó por dedicarse a la organización de eventos y mudarse a México en 2016.

La joven, que ha acompañado al afamado artista durante su último tour, también subió una imagen de ambos con un tierno mensaje.

“Eres amable, humilde, loco, agradable... Con una nobleza que desarma. Tienes los pies en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro contigo, si quisiera. Para mí, ha sido un regalo acompañarte en tu gira Battito Infinito y haber tenido la suerte de presenciar tanto arte. Eres grande, mi amor. Ahora, que venga el huracán”, fueron las palabras que la de Milán dedicó al artista junto a vídeos y fotografías de algunos de los conciertos.