Ex de Dua Lipa habría lanzado alarmante indirecta a Romain Gavras, el nuevo novio de la cantante

Anwar Hadid también arremetió contra lo que se escribe en Internet y lanzó varios mensajes con palabras altisonantes.

Dua Lipa y su nuevo novio, Romain Gavras, brillaron en el Festival de Cine de Cannes, donde la estrella pop lució regia en un sensual vestido negro, mientras que su pareja portó un elegante traje del mismo color.

De esta forma, la cantante presentó oficialmente a su nueva pareja, después de meses de rumores y de haber sido captados juntos en lugares públicos. Sin embargo, parece ser que no todos han tomado con agrado la confirmación de la relación de la estrella con el director de cine.

Tal es el caso de Anwar Hadid, exnovio de Dua Lipa, quien, horas después de que la cantante publicara sus románticas fotos al lado de Romain Gavras, ha reaccionado con una alarmante indirecta que ha inquietado a los fans de la intérprete.

Anwar Hadid reacciona a la nueva relación de Dua Lipa con inquietantes mensajes / Instagram: @anwarhadid

Anwar Hadid publica presunta indirecta para Romain Gavras

A través de sus redes sociales, Anwar Hadid publicó una imagen en la que aparece con la cabeza cubierta y la mirada fija hacia la cámara, en tono intimidante, mientras acompaña la foto con el mensaje y una carita sonriente: “Tratando de no encontrarlo y mat**lo”

Ex de Dua Lipa publica inquietante indirecta / Instagram: @anwarhadid

Por si no lo viste: Dua Lipa presenta oficialmente a su nuevo novio, Romain Gavras, 14 años mayor que ella

Asimismo, el hermano de las modelos Gigi Hadid y Bella Hadid publicó una historia en Instagram en la que arremete contra usuarios de internet: “Crazy how the Internet will just make whole articles about sh*t. The don’t know anything about. You all are bored as f*ck. Sorry.” (“Es una locura cómo Internet hará publicaciones completas sobre mi*rda. No saben nada. Todos ustedes están aburridos como la mi*rda. Lo siento.”)

El músico arremetió contra internautas a través de una historia de Instagram / Instagram: @anwarhadid

Dua Lipa y Anwar Hadid fueron pareja de 2019 a 2021 y, según rumores, terminaron por la distancia y porque no coincidían sus agendas de trabajo.

Por otra parte, internautas han reaccionado a los mensajes de Anwar Hadid y le han pedido que deje en paz a Dua Lipa. Algunos usuarios cuestionan al músico respecto de “si le duele” ver a la cantante con otra persona.