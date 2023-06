Exnovia de Gerard Piqué se casa por la iglesia y lanza indirecta ¿al exfutbolista?

La ex de Piqué estuvo envuelta en polémica el año pasado, pues, la acusaron de oportunista por lanzar un documental sobre su vida recién que el exfutbolista se había separado de Shakira.

Núria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, se casó este sábado por la iglesia con el padre de sus hijos, Agus Puig. La pareja ya se había casado por el civil en 2020, en plena pandemia, no obstante, les faltaba darse el “sí” frente al altar.

Hace unos meses, la ex de Piqué fue tachada de oportunista por haber estrenado un documental sobre su vida, recién cuando el exfutbolista del FC Barcelona se había separado de Shakira. Incluso, en dicho documental dedica algunos minutos para hablar sobre el exjugador.

Asimismo, ese no fue el único momento en el que estuvo envuelta en la polémica, pues, a lo largo de la relación entre Piqué y Shakira circularon varios rumores en los que se aseguraba que Núria seguía teniendo encuentros con el exjugador. Así lo dio a conocer en su momento, el periodista Jordi Martín.

Núria Tomás se casó con el padre de sus hijos este sábado en Barcelona. / Instagram: @nuria_tomas

Núria Tomás se casa por la iglesia y lanza indirecta

Núria Tomás compartió en sus redes sociales un mensaje en el que anunció su boda religiosa, así como una posible indirecta que podría quedarle a Piqué, al menos así ha sido captada por internautas:

La exnovia de Piqué publicó un mensaje sobre su boda con indirecta incluida. / Instagram: @nuria_tomas

“Nunca había dicho esta frase: Pasado mañana me caso. ¡Ah! Y con el mejor hombre que he conocido jamás. Llueva o truene amor, el sábado lo gozamos”. Así escribió la ex de Piqué. Mientras tanto, sus seguidores y amigos han captado el mensaje y se lo han hecho saber a Núria:

La exnovia del exfutbolista publicó un mensaje de boda que fue captado como indirecta. / Instagram: @3gerardpiqu

“Por supuesto, sí es el mejor, que dure y perdure por siempre, Dios sabe lo que hace, bendiciones, guapos”; “felicidades, te has encontrado con un hombre de verdad; alma, cerebro y corazón, todo lo que una mujer desea para formar una familia”; “De lo que se perdió Piqué, por la Shakira”, son algunos de los comentarios en redes.

Por su parte, la novia llegó a la iglesia en un carruaje; ella portó un vestido blanco de hombros descubiertos estilo boho chic, flores blancas, cabello suelto y velo; la ceremonia religiosa se llevó a cabo en Barcelona.

Núria estuvo envuelta en polémicas de infidelidad con el exfutbolista. / Instagram: @nuria_tomas

