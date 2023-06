Fallece Sergio Calderón, actor que participó junto a Johnny Depp en Piratas del Caribe

Los internautas lamentaron el fallecimiento de Sergio Calderón y recordaron sus personajes más icónicos.

Hace poco, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Sergio Calderón, actor mexicano que se hizo famoso por participar en películas como Piratas del Caribe y Hombres de Negro, a la edad de 77 años, en la ciudad de Los Ángeles.

Aunque aún se desconocen las causas de su deceso, su representante comentó que el icónico actor había sido hospitalizado recientemente por un cuadro de neumonía.

“Estuvo en el hospital anteriormente con un ataque de neumonía; no estoy seguro de que esa haya sido la causa”, explicó para el medio People.

En tanto, el portal Deadline manifestó que Calderón estuvo “rodeado de su familia”, al momento de perder la vida el pasado miércoles 31 de mayo.

Sergio Calderón falleció a la edad de 77 años. Las causas aún son desconocidas / Instagram: @mrsergiocalderon

Te puede interesar: Johnny Depp retomaría su papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de condolencias para la familia de la celebridad, así como también recordaron algunos de sus icónicos personajes a lo largo de su trayectoria artística.

“Descanse en paz”, “Será un gran pirata en el cielo”, “Sergio Calderón fue un gran actor y su papel en Piratas del Caribe no se olvidará”, “Siempre pienso en él como El Cajón, el pirata del río de The A-Team”, “Pronta resignación para la familia”, escribieron algunos internautas.

¿Quién fue Sergio Calderón?

Sergio Calderón en julio de 1945 en Coatlán del Río, Morelos, y posteriormente se mudó a la Ciudad de México, donde estudió actuación en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores.

Su debut en la pantalla grande se dio en 1970 con La Novia en la Jungla, en 1970, y desde allí no ha parado y ha estado en diversos papeles importantes. Sin embargo, uno de sus personajes más icónicos fue el Capitán Eduardo Villanueva en Piratas del Caribe 3: En el Fin del Mundo.

Sergio Calderón trabajó en más de 40 películas a lo largo de su trayectoria artística / Instagram: @mrsergiocalderon

La última entrevista de Sergio Calderón

Semanas antes de su deceso, Sergio Calderón platicó con el portal Los Ángeles Time, en donde habló de su amor por interpretar villanos y hasta confesó que le gustaba que la gente odiara a sus personajes.

“Me encanta interpretar ese tipo de personajes, porque la gente realmente me odia; me dicen en las calles cuánto me odian, pero para mí, ese es mi éxito. Porque eso significa que pude convencer a la gente con lo que hice”, expresó.

Previo a su deceso, Sergio Calderón habló de su amor por interpretar villanos / Instagram: @mrsergiocalderon

Te recomendamos: Fan mexicana de Johnny Depp viaja a Estados Unidos para apoyarlo en su juicio