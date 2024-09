Famosa cantante estadounidense fue hospitalizada tras sufrir una convulsión

La cantante estadounidense Halsey ha sorprendido a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada recientemente debido a una convulsión.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Without me” compartió la noticia con sus fans, mostrando un momento vulnerable al lado de su prometido, Avan Jogia.

En un intento por aligerar el ambiente, Halsey bromeó sobre la situación, haciendo referencia al Día de la Visibilidad Bi: “Feliz Día de la Visibilidad Bi atrasado. Este año lo celebro muriendo con un hombre a mi lado (por razones legales, es una broma)”.

Halsey enfrenta problemas de salud desde años atras

Sin embargo, detrás de su broma se esconde una realidad compleja: la cantante lleva años lidiando con múltiples enfermedades crónicas que impactan significativamente su salud.

En 2022, Halsey reveló públicamente que había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico (LES) enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a múltiples órganos del cuerpo. A estas condiciones se suman el síndrome de Ehlers-Danlos (afectan al tejido conectivo del cuerpo), el síndrome de Sjogren, que afecta principalmente a las glándulas que producen humedad en el cuerpo, como las lágrimas y la saliva. El síndrome de activación de mastocitos (MCAS) que como consecuencia tiene dificultad para respirar, sibilancias, congestión nasal, presión arterial baja, dolor de cabeza, mareos, fatiga y confusión.

y el síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS) es decir un trastorno del sistema nervioso. En las personas con POTS, este sistema no funciona correctamente, lo que provoca una respuesta exagerada de la frecuencia cardíaca cuando te pones de pie.

Aunque la cantante no ha detallado las causas específicas que desencadenaron la convulsión, sus seguidores han expresado su preocupación y apoyo a través de redes sociales. Halsey, por su parte, ha asegurado que se encuentra recuperándose favorablemente.

¿Quién es Halsey?

Halsey es una cantante y compositora estadounidense, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane. Conocida por su voz poderosa y letras introspectivas, con temas como el amor, la pérdida, la salud mental y las luchas personales, ha logrado consolidarse como una de las artistas más importantes de su generación.

Saltó a la fama con su álbum debut “Badlands” en 2015, que la posicionó como una de las nuevas voces más prometedoras del pop.

Además de su carrera musical, Halsey es una activista comprometida con diversas causas sociales, como la salud mental, la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

La cantante estadounidense Halsey ha colaborado con varios artistas, entre ellos Justin Bieber (The feeling, 2021) y Sebastian Yatra (Without me 2018)