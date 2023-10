Filtran últimos mensajes de Matthew Perry y detalles de sus últimos días de vida

El pasado fin de semana la noticia del repentino fallecimiento de Matthew Perry envolvió en luto al mundo del entretenimiento. Poco a poco se han podido conocer más detalles de sus últimos días con vida y fue precisamente su entrenador, quien recordó cómo estaba el actor al haber encontrado un refugio en el deporte luego de transitar por un duro camino en contra de las adicciones.

Aunque la autopsia inicial no tuvo una conclusión aún y se está a la espera de los resultados de toxicología, se sabe que hubo una llamada al 911 en la que se precisó que el actor habría sufrido un paro cardíaco. Después se supo que el actor había ido a una práctica de pickleball unas horas antes.

Matt Manasse era su entrenador y confirmó que horas antes se vieron en el lugar de siempre para jugar un partido de dicho deporte que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Consiste en que dos o cuatro jugadores golpeen una pelota para que pase por encima de una red con el objetivo de anotar puntos.

Matthew regresó a casa después de un partido de Pickleball / Instagram

El entrenador recordó que practicar este deporte fue importante para la recuperación de Matthew:

“El pickleball era su válvula de escape. Le hacía mucha ilusión. Era un tipo competitivo, y no en el mal sentido. Le encantaba. Quería ganar. Le encantaba. Cuando pegaba un tiro increíble, te lo contaba durante días”. Matt Manasse

Otra entrenadora, que también se encontraba en el lugar donde fue el juego, dijo que el actor había tenido un buen desempeño como acostumbraba y no notaron algo más allá que el cansancio típico después de hacer deporte.

Y aunque hasta el momento las estrellas de Friends no han dado algún mensaje, fuentes cercanas a los actores refieren a que pronto lo harán porque alistan un comunicado en conjunto para hablar de la pérdida de su amigo.

Pero quien sí habló y además filtró mensajes recientes con el actor fue la actriz británica Ione Skye, quien fue su co-protagonista en su primera película A night in the Life of Jimmy Reardon en 1988.

Los actores intercambiaron mensajes unos días antes de la partida de Matthew / Instagram

La actriz dijo que fue hace una semana cuando la estrella de Friends la contactó pese a que pasaron ya 35 años de que trabajaron juntos.

Parece que Matthew consiguió el teléfono de la actriz y al confirmar que era ella le escribió: “Hola, espero que todo vaya bien. Estaba meditando (ahora medito) y comenzó a sonar In your eyes (tema de la película). Instantáneamente pensé en ti y lo hermosa que eres”.

Matthew se contactó con su excompañera luego de más de 30 años / Instagram

Por su parte la actriz le respondió: “ay, me encanta. Besos y abrazos”. Así que Matt le dijo: “Espero que estés sana y feliz”.

Entonces Ione dijo: “Sí, las dos cosas… creo. Qué bien escuchar de ti. Solo tengo lindos recuerdos contigo”. La conversación continuó con la respuesta del actor que dijo: “Yo también. Esa tarde solo estaba sentado en mi departamento y ¡ahí estabas!”

Este fue el último mensaje que intercambiaron / Instagram

Ante esta conversación los fanáticos dejaron comentarios como: “Esto es tan dulce, wow. Me alegro de que hayas tenido este pequeño y hermoso intercambio”, comentaron.

Además, seis días antes de su partida, Matthew Perry colocó un mensaje en redes sociales con una fotografía que ha asombrado al mundo porque fue precisamente ahí donde se presume que lo encontraron sin vida.

“Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman”, escribió junto a la imagen en la que se le ve en el jacuzzi que tenía una luz violeta mientras se ve la luna de fondo, como si fuera una señal al estilo de Batman, superhéroe con el que se identificaba.