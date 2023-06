Fito Páez reaparece en redes sociales y rompe el silencio sobre su intervención quirúrgica

Fito Páez agradeció la preocupación por su salud y aseguró que no fue una emergencia.

El músico argentino Fito Páez sorprendió se volvió tendencia en redes sociales hace unos días, luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires, y ahora lo hizo nuevamente al reaparecer en redes sociales para dar detalles de su estado de salud.

Fito Páez aseguró que no cancelará ninguno de sus próximos conciertos / Instagram: @fitopaezmusica

El famoso compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se dejó ver muy sonriente y humorista asegurando que le sorprende cómo algunas personas aseguraron que había sido hospitalizado de emergencia y reveló que lo que tuvo fue una operación programada.

Así mismo, Fito Páez explicó que la operación que tuvo no iba a interponerse en sus conciertos ya programados para España, como parte de su gira El amor 30 años después del amor, pues él se encontraba perfectamente de salud.

“Hola gente, quiero llevar tranquilidad, porque ayer me operé pero era una cosa reprogramada hace meses ya hora estamos felices viendo películas. Todo bien, no se preocupen y sigue todo igual, seguimos con España y un año loco todavía. Gracias por haberse preocupado tanto, no ha pasado nada”, mencionó el famoso.

Si bien, él no dio detalles sobre el motivo de su intervención quirúrgica, sí lo hizo la periodista argentina Jimena Grandinetti, revelando que fue un tema de tiroides, pero todo resultó favorable para el cantante.

“Fito tuvo una operación, una intervención quirúrgica en el sanatorio Otamendi. Algunos hablan de cierta urgencia en la operación. En realidad, era una operación quirúrgica programada. Trascendió que es un tema que tiene que ver con la tiroides”, dijo Jimena Grandinetti.

Fito Páez agradeció las muestras de cariño y preocupación por su salud / Instagram: @fitopaezmusica

