Belanova, Panteón Rococó y Santa Fe Klan entre las grandes estrellas del primer día del Vive Latino

El famoso festival Vive Latino llegó este sábado 16 de marzo a su edición número 24 con una gran fiesta de música con prestigiadas personalidades de la música y 80 mil asistentes.

Uno de los primeros platos fuertes del día fue la estrella argentina Fito Páez, quien inició su show con su emblemático tema ´El amor después del amor´, a lo que le siguieron ´Circo beat´, ´Un vestido y un amor´ y ´A rodar mi vida´.

Fito Paez con una gabardina al piano en el escenario / Luis Pérez

Posteriormente llegó al escenario principal el británico Billy Idol que deleitó a los presentes con su canción ´Dancing with myself´ y le siguieron otros hits como ´Cradle of love´, ´Eyes without a face´, ´Mony Mony´ y ´Rebel yell´.

Billy Idol cantando en el escenario con un letrero atrás en neón con su nombre / Luis Pérez

Uno de los momentos más esperados era el regreso de Belanova a los escenarios mexicanos y este retorno fue muy aplaudido por el público que coreó temas de la agrupación como ´Me pregunto´, ´Cada que´, ´Por ti´, ´Baila mi corazón´, ´Rosa pastel´ y la gran sorpresa fue la aparición de Mon Laferte que cantó con ellos ´No me voy a morir´.

Belanova en el escenario Vive Latino / Luis Pérez

La hora del ska llegó con Panteón Rococó que de inmediato prendió a todos los asistentes con sus clásicos ´La dosis perfecta´, ´La carencia´, ´Cúrame´, ´Esta noche´ y ´Vendedora de caricias´.

Panteón Rococó en Vive Latino / Luis Pérez

Para los amantes del rap, la cumbia y el regional mexicana la noche finalizó con Santa Fe Klan que agradeció la invitación a este prestigiado festival y no podían faltar en su repertorio los temas ´Debo entender´, ´No son kille´ y ´Te iré a buscar´.

Santa Fe Klan en Vive Latino / Luis Pérez

El domingo será la segunda jornada del Vive Latino y se espera la participación de Maná, Kings of Leon, Hombres G, Babasónicos y José Madero, entre otros.

