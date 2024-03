La casa de los famosos: Thalí García, Niurka y otros que han acusado al reality de engaños y maltratos

Si bien La casa de los famosos se ha coronado como uno de los programas más vistos de Telemundo, también se ha visto envuelto en mucha controversia, principalmente por las graves acusaciones que han hecho diversos exparticipantes en contra de la producción.

Recientemente, Thalí García, exconcursante de la cuarta temporada, denunció que los productores la habrían intoxicado con ansiolíticos y ahora querían demandarla por una cifra millonaria.

Por supuesto, la televisora habló al respecto. A través de un comunicado, Telemundo manifestó que siempre han priorizado la seguridad de los participantes y que estaban indagando sobre los comentarios de la mexicana.

A lo largo de sus cuatro ediciones, muchos exintegrantes han señalado al programa de presuntamente “manipular” a la audiencia y ejercer abusos en contra de los participantes. Aquí te presentamos a las celebridades que han arremetido contra Telemundo.

La casa de los famosos polémicas / Telemundo

Gaby Spanic

La famosa actriz formó parte de la primera temporada del concurso. Tras su salida, la celebridad acusó a la producción de no haber hecho nada frente al supuesto abuso que vivió a manos de Pablo Montero.

Asimismo, mencionó que tuvo muchos desacuerdos con la producción, por lo que no ya no fue invitada a las galas del programa. Incluso, en diversas ocasiones, ha dicho que el show es “nefasto” y no volvería a entrar a un reality de ese tipo.

Facebook: Gaby Spanic

Celia Lora

La hija de Alex Lora también estuvo en la primera edición del show, pero, al igual que Spanic, tampoco se llevó una buena experiencia. A palabras de la influencer, Telemundo no solo les miente a las personas al “planear quién ganará el concurso”, sino que también no se preocupa por la salud de las celebridades.

“Desde que llegué, me dolía una muela, me sentía mal. Cada que me acostaba me dolía más, todo el tiempo me sentía mal y nunca me atendieron. No sé si pensaban que era una broma. La muela la perdí y por eso los odio. No les importó mi salud”, expresó en su momento.

Celia Lora asegura que su peor experiencia fue en La casa de los famosos / Instagram

Niurka

Niurka Marcos participó en la segunda temporada. Tras su expulsión, la celebridad aseguró que Telemundo “provocó” su expulsión y dañó su reputación frente a la audiencia. Por ello, llegó a exigirle a la televisora que no la volvieran a mencionar.

“Fue una semana de ataque, pero con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo. Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables”, indicó en su momento.

Niurka Marcos acusó a LCDLF de incitar al odio / Facebook: Niurka Marcos

Paty Navidad

Paty Navidad formó parte de la tercera temporada. En su momento, la actriz afirmó que la producción “edita a su gusto” para crear “campañas de desprestigio” en contra de ciertos participantes.

“Yo sí se los dije a ellos. Ellos me decían ‘es que tus compañeros’, (y yo les respondía) ‘bueno, no lo sé’, pero hubo mucha edición. Yo no estuve de acuerdo, no es real”, sostuvo.

Paty Navidad participó en LCDLF 3 / Instagram: @laseoaneoficial y @patricianavidad_oficial

Arturo Carmona

Al igual que Paty, Arturo Carmona estuvo en la pasada edición del concurso. En una entrevista reciente, también dijo que Telemundo “manipulaba las cosas a su antojo” y así generar más rating.

“No les interesa tu familia, no les importa tu imagen. No les importa nada con tal de conseguir puntos importantes de rating. Edita las cosas a su conveniencia y no dice a tu conveniencia como artista. Si causan rating creando morbo, no les interesa”, puntualizó.

Thalí García

Thalí García se salió “sin autorización” de la cuarta temporada del concurso. Hace poco, la actriz hizo una transmisión en vivo donde acusó a la producción de haberla intoxicado y encerrado en la suite con Lupillo Rivera.

Además de eso, mencionó que Telemundo quería demandarla por haber evidenciado el contrato que firmó con ellos.

“Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, dijo.

