Aleska Génesis revela que su relación más tóxica fue con Nicky Jam: “Nos revisábamos el teléfono”

Aleska Génesis ha acaparado la atención recientemente en La casa de los famosos, ya que abrió su corazón y habló sobre su relación pasada con Nicky Jam.

La modelo tuvo una conversación con su compañero de cuarto ‘la Melaza’ y fue ahí donde compartió los detalles de por qué terminó con el cantante.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4 / Telemundo/ Captura de pantalla

Mira: ¿Quién era ‘la Gilbertona’ y por qué se hizo famosa en el mundo de las redes sociales?

¿Cómo fue la relación con Aleska Genésis y Nicky Jam?

Recordemos que fue en el 2020 cuando Nicky Jam fue flechado por la modelo venezolana, Aleska Génesis, con quien tuvo un sonado romance que duró poco más de medio año.

A pesar de que en las redes sociales los famosos compartieron varios momentos de su relación, su historia de amor terminó en la primavera de 2022 cuando el cantante confirmó que volvía a la soltería.

Cabe señalar que en ese momento ninguno de los dos había mencionado los motivos que los llevaron a la ruptura, hasta ahora que Aleska habló sobre lo sucedido.

Instagram

Te puede interesar: Ludwika Paleta ventiló que no volvería a trabajar con un actor, ¡por su mal aliento!

¿Por qué terminaron Aleska y Nicky Jam?

La también empresaria confesó que su relación con Nicky Jam fue muy tóxica. Reveló que ambos vigilaban qué hacía y con quién hablaba el otro, lo que terminó por romper la confianza entre ellos.

“Nosotros hicimos algo mal. Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control. Primero, estábamos 24/7 juntos. Segundo, teníamos nuestras ubicaciones. Él me revisaba el teléfono,. Y le revisaba su teléfono. Yo veía todo lo que le decían. Él veía todo lo que me decían. Entonces, de cierta manera eso crea conflicto”. Aleska Genésis

La modelo mencionó que esa conducta era por la supuesta confianza que tenían el uno en el otro. Sin embargo, eso les generó muchos problemas, ya que el cantante bloqueó a todos los hombres que encontró en su teléfono.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4 / Telemundo/ Captura de pantalla

Aleska recordó que durante las presentaciones, ella siempre estaba a su lado: “Cuando cantaba, yo siempre estaba en la tarima, en primera fila, y me dedicaba las canciones. Me cantaba ‘Cásate conmigo’. Me presentaba con su esposa”.

Pero esto cambió en un show, pues subió a dos chicas al escenario, lo que marcó el fin de su relación: “Me etiquetaron en un concierto de él y había dos rubias montadas en la tarima, en mi puesto”.

Finalmente, Aleska mencionó que Nicky le pidió perdón, pero ella le dejó hablar por dos días y al final él terminó la relación: “Él borró las fotos (conmigo) y ahí terminamos”.

Lee: Laura Bozzo arremete contra Thalí García tras las fuertes acusaciones contra Telemundo