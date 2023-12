Gerard Piqué es hospitalizado de emergencia tras sufrir aparatoso accidente mientras jugaba fútbol

En noviembre del año pasado Gerard Piqué anunció que se retiraba del futbol. Sin embargo, el también empresario, regresó a la cancha debido a un partido benéfico llamado Ibainéfico, el cual organizó el streamer español Ibai Llanos.

En redes sociales se viralizó el momento en el que Piqué va a buscar el balón. Se le ve que va corriendo y sin que nadie lo tocará se va frente y cae al piso. Gerard todavía bromeó al pararse, pues pedían que se marcara penal.

¿Qué hace Piqué imitando a Argentina en el mundial de 2022?pic.twitter.com/A3d4AxfqpW — Danik (@DanikRM_) December 3, 2023

Mira: Amigo de Shakira revela que Gerard Piqué le será infiel ahora a Clara Chía

Al principio todo quedó una chistosa anécdota, pero Gerard alarmó a sus seguidores al informar a su amigo Ibai Llano que iba rumbo un hospital.

Piqué llegó por sorpresa a grabación de Shakira y Maluma por celos / Instagram: @shakira/ @3gerardpiqu

Te puede interesar: Ibai Llanos revela que Piqué tuvo que aguantar vara tras el estreno de #Session 53

Ibai Llanos confirma que Gerard Piqué llegó al hospital

Minutos después en un live, Ibai Llano leyó un mensaje que le envió el exfubolista en cual le aseguró que iba rumbo al hospital. Hecho que sorprendió a sus fieles seguidores, pues lo vieron levantarse como si nada.

“Gerard Piqué, estoy por ir al hospital, creo que me he roto, no puedo ni andar”, fueron las palabras Ibai, quien también se mostró sorprendido por la noticia.

Piqué e Ibai Llanos bromearon con Shakira durante su transmisión en vivo en Twitch / Twitch: @ibai

¿Qué pasó con Gerard Piqué?

Hasta el momento, varios medios españoles informaron que la lesión sería menor. Sin embargo, Piqué no se ha pronunciado para informar cuál es su estado de salud.

Gerard Piqué se ganó la burla de algunos internautas quienes le recordaron que no era la persona ideal para dar consejos a las nuevas generaciones / TikTok: @ibaillanos Instagram: @3gerardpique

Lee: Britney Spears nunca pisó Otro rollo, Mauricio Castillo confiesa que “no fue a Televisa”