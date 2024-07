¡Hijo de Madonna “no tiene dinero para comer” tras independizarse!

A sus 18 años, David Banda, hijo de Madonna habló después de tomar la decisión de independizarse y dejar la casa de la reina del pop para mudarse a un departamento en el Bronx, Nueva York.

El hijo de Madonna se fue a vivir con su novia, la modelo María Atuesta de 21 años y según declaró a The Sun, ha tenido que hacer de todo para sobrevivir debido a que no cuenta con “suficiente dinero”.

David indicó que ha tenido que hurgar en la basura para encontrar comida. Aunque ha sido difícil, también dijo que lo ha disfrutado porque no está solo en eso. “Me encanta. No estoy solo. Tengo a mi novia”.

El hijo de Madonna comentó que ha tenido que buscar comida en la basura / Instagram

“Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven”, dijo.

Después de la controversial confesión, David tuvo que salir a aclarar que su mamá lo apoya y que se encuentra bien a pesar de buscar comida en la basura.

“A todos los interesados, mi madre me apoya mucho, siempre me ha apoyado ¡Soy muy feliz con mi vida y no vivo en la calle, muriéndome de hambre! Por favor dejen de preocuparse, todo está bien”, indicó.

David aclaró que cuenta con el apoyo de su mamá / Instagram

¿Qué hace el hijo de Madonna para sobrevivir?

El hijo de Madonna da clases de guitarra en internet y de esa manera gana dinero. A través de Instagram es donde los interesados pueden contactarlo y hacer una reservación para la clase.

El hijo de Madonna da clases de guitarra / Instagram

Fue en 2006 cuando la reina del pop adoptó a David en el orfanato Home of Hope de Malawi cuando este solo tenía 1 año y 1 mes de vida.

Para David la vida no fue fácil. Se quedó huérfano de madre al poco tiempo de que nació, además de que se encontraba padeciendo neumonía y malaria.

La cantante dijo en una ocasión en 2019, que tuvo una gran conexión con el pequeño: “Siento que me entiende. Tiene más mi ADN que cualquier otro de mis hijos”.