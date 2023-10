Jada Pinkett confiesa que está separada de Will Smith desde hace 7 años: “Estaba intoxicada por él”

Jada Pinkett, quien aún lleva el apellido Smith, reconoció que ambos han estado llevando a cabo una farsa como una pareja comprometida, desde hace mucho tiempo.

Jada Pinkett Smith reveló que ha estado separada del actor Will Smith desde 2016. La actriz hizo la confesión en una reciente entrevista a la revista People en la que habla de su libro de memorias, ‘Worthy’.

La actriz comenzó reflexionando sobre cómo conoció a Will Smith y cómo se convirtió en una persona tan importante para ella, que ahora siente que es como una ‘dr0g4’: “Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (en referencia a su adicción al Prozac). Él se convirtió en la dr0g4”, expuso.

Aunque el actor fue un apoyo para Jada, la actriz desarrolló una codependencia ‘tóxica’, por lo que decidieron dar fin a su relación en 2016: “Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”, confesó dejando abierta la puerta a una reconciliación.

Jada Pinkett Smith habla de su separación de Will Smith / Twitter

En la ceremonia de los premios Oscar en 2022 en la que Will le propinó una cachetada a Chris Rock, la pareja ya estaba separada seis años atrás, pero nadie lo imaginaba porque llegaron juntos a la alfombra roja y por el actuar de Will defendiendo a Jada de la broma de Chris, se interpretaría como un deseo de mostrar su amor hacia ella incluso animándose a protagonizar uno de los momentos más incómodos y polémicos de la premiación al golpear a Rock mientras continuaba nombrando a Jada como su esposa diciendo: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*t4 boca!”

Sobre este momento precisamente, Jada narra en sus memorias: “Pensé: ‘Esto es una parodia’, Al igual que mucha gente que vio el incidente en directo, al principio no creía que fuera real’; pensaba: ‘Es imposible que Will le pegara. Hasta que Will no caminó de vuelta a su silla me di cuenta de que no era una parodia”, señaló.

También dice que llegaron a los Oscar de 2022 como “familia, pero no como marido y mujer” porque ya tenían “vidas separadas”.

El actor bofeteó a Chris Rock por un chiste sobre la condición de alopecia de Jada Pinkett / Twitter

Jada se sincera sobre su salud mental

En su libro, Jada también confiesa que ha experimentado ataques de depresión y desesperanza aunque aparentemente lleva una vida perfecta que muchos idealizan.

“Todo parecía grandioso: Tenía una familia hermosa, un marido superestrella, un estilo de vida lujoso, fama y fortuna”, pero en el fondo “había caído en la desesperación y quería cada vez menos estar en esta Tierra”, revela.

En “el fragmento del libro publicado por People, se continúa leyendo: “Durante dos décadas, había estado poniendo buena cara, dejándome llevar y diciéndoles a todos que estaba bien. Sin embargo, en el fondo, ataques de depresión y desesperanza abrumadora habían ardido hasta convertirse en un infierno furioso en mi corazón roto”.

Jada ha hecho fuertes revelaciones; su familia era su motor, pero no le pudieron evitar el dolor que sentía / Clasos

“Los sentimientos no deseados (de no merecer amor) hicieron que fuera más difícil comprender la desconexión entre la llamada vida perfecta que había logrado y el pozo de pérdida que llevaba conmigo”, señala, precisando que la terapia fue su ayuda al respecto, pero “más tarde me diagnosticaron y me informaron que sufría un trauma complejo con trastorno de estrés postraumático y disociación”.

“Mis hijos podían hacerme sonreír y eran mi única motivación para seguir adelante, pero cada vez más podía sentir que perdía la conexión con ellos”, confesó.

Finalmente, Jada comparte sobre su camino a la recuperación que inició en 2011: “La parte más dulce fueron mis hijos: Jades, Willow y mi hijastro, Trey, mis tres personas favoritas en el mundo. Fueron, sin lugar a dudas, lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin embargo, nada de eso me impidió chocar contra la pared hacia la que corría a cien millas por hora”.