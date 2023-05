Jamie Foxx: Mike Tyson asegura que el actor tuvo un derrame cerebral y dio detalles

Lo último que informó la familia de Jamie Foxx, es que el actor se encuentra despierto y alerta.

Desde hace unas semanas, el actor Jaime Foxx ha enfrentado problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia; aunque, hasta el momento ni el famoso de 55 años de edad, ni la familia ha revelado las causas de su hospitalización, fue el exboxeador Mike Tyson quien dio detalles al respecto.

Al momento de ser hospitalizado, Jamie Foxx se encontraba en un llamado para la película Back In Action, en Atlanta, producción en la cual también trabaja Cameron Díaz.

Jamie Foxx / Instagram: @iamjamiefoxx / @miketyson

En una entrevista reciente, Mike Tyson lamentó la situación de salud en que se encuentra Jaime Foxx, en especial porque dicho famoso interpretaría al expugilista en una película biográfica sobre su carrera deportiva.

Te puede interesar: Jamie Foxx reaparece en redes tras ser hospitalizado por complicaciones médicas: “me siento bendecido”

“No sé qué va a pasar ahora. Jamie es más cercano a mi edad, así que para hacerlo, iban a hacer lo que hicieron con la película Benjamin Button. Iban a hacerlo lucir más joven”, mencionó el boxeador.

Aunque eso no fue todo, pues de acuerdo con el deportista de alto rendimiento, Jamie Foxx habría sufrido un accidente cerebral. “Me dijeron que tuvo un derrame cerebral. No tengo ni idea de lo que le pasó. No podemos anticipar nuestro próximo aliento, no sabemos cuándo vamos a morir”.

Sumado a ello, Mike Tyson se pronunció sobre el hermetismo que ha mantenido la familia de Jaime Foxx y se dijo respetuosos de que la familia no quisiera revelar las causas de su hospitalización. “Si no lo sabemos ahora, no quieren que lo sepamos”.

Mike Tyson lamentó los problemas de salud que ha enfrentado Jamie Foxx / Instagram: @miketyson

No te pierdas: Jamie Foxx se encuentra estable tras complicaciones médicas que lo llevó de urgencia al hospital