Jenna Ortega, Michael Keaton, Monica Bellucci y Tim Burton ¡en México!; todos los detalles de Beetlejuice

La esperada secuela de la icónica película ‘Beetlejuice’, que ha generado gran expectación desde su anuncio. ¡Está a punto de llegar a los cines! Para celebrar este esperado regreso, el director Tim Burton, junto a un elenco estelar compuesto por Michael Keaton, Jenna Ortega, Monica Bellucci y Justin Theroux, visitaron México para compartir su entusiasmo con los medios y los fanáticos locales.

Desde 1988, cuando se estrenó la primera entrega de ‘Beetlejuice’, los seguidores han esperado pacientemente el regreso de este peculiar universo, así que Tim Burton, conocido por su visión única en películas como ‘El Extraño Mundo de Jack’ y ‘Big Fish’, expresó su emoción por volver a este proyecto después de 35 años.

“Respecto a la nostalgia, es un personaje y un mundo que he gozado. Tardé 35 años en regresar a ello otra vez. Después de todo este tiempo viendo a la gente crecer, al personaje de Lydia pasar de una adolescente a adulta, una travesía por la que todos pasamos, así que hacer una extraña película familiar se sintió muy bien. No fue nostalgia, fue más bien una película de una familia extraña”, comentó.

Michael Keaton por su parte, quien retoma su emblemático papel como el excéntrico ‘Beetlejuice’, confesó que retomar el personaje no fue una tarea fácil. “Fue más difícil de lo que anticipé. Más difícil para mí. Estaba un poco más nervioso de lo que pensaba. Siempre es difícil responder cuál es mi película favorita, pero sé que si me dijeran: ‘Solo ve y filma algo’, definitivamente esto sería lo que hubiera hecho. Estaba nervioso de hacerlo de nuevo, porque me importa tanto. La nostalgia es una cosa extraña, nunca entendí bien qué era, pero cuando te pega, me pegó muy fuerte. No lo vi venir”, confesó.

En esta secuela, Lydia, interpretada por Winona Ryder, ha evolucionado y se ha convertido en madre de Astrid, un papel interpretado por Jenna Ortega. Así que la joven actriz habló sobre la complejidad de su personaje, que enfrenta desafíos relacionados con la fama de su madre y su propia búsqueda de identidad. “Creo que es muy difícil ser pariente de Wynona Ryder, porque es tan cool. Nada de presión ahí. Para mí no hubo presión en absoluto por lo maravillosamente bien que está escrito mi personaje, Astrid. Entender qué es lo que la motiva: viene de vivir con vergüenza por la fama y el éxito de su madre, extraña a su padre, tienen una relación extraña. La mandan a un internado, así que para mí se trata de ver eso y poder acercarme lo mejor posible a Wynona”, indicó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, Monica Bellucci, se une al elenco como Delores, una demonio chupa almas, también compartió su entusiasmo por participar en esta secuela. Lo que puedo decir es que Tim me dijo que tenía un rol clave en esta película, y pensó en mí. Por supuesto que acepté, hay que preguntarnos por qué me la ofreció, yo solo puedo decir que me siento muy honrada y feliz de entrar al mundo de Tim, es mágico”, expresó.

Justin Theroux, quien también forma parte del elenco en esta secuela, destacó la diversión y el desafío de interpretar a su personaje. “Fue increíble, me encantó interpretar a este tipo que es superficial y estúpido. Ha sido fantástico”. Además, añadió que él ha sido el “más normal” del grupo, desatando risas en la conferencia.

¿Qué hay de nuevo en Beetlejuice, cuándo se estrena y cómo ver al elenco en México?

En cuanto a la evolución de Beetlejuice, Keaton lo describe como “un experimento controlado de arte”, donde el personaje mantiene su naturaleza impredecible y caótica. “Cómo evoluciona Beetlejuice es muy distinto porque viene de cualquier tiempo, dimensión, mundo. Eso nos da libertad absoluta. ¿Está más viejo ahora? ¿Maduró? Claro que no, y eso para mí es bien p*nche divertido”, comentó.

La secuela, titulada ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, se estrenará en cines el próximo 5 de septiembre. Además de su visita a México, el equipo de la película ha organizado un gran evento para fans y una masterclass con Tim Burton.

Además, hay un montaje especial en el hotel Four Seasons con un costo de mil 250 pesos por persona que además servirá como crédito para usar en el bar Fifty Mils y poder gozar de una experiencia gastronómica y de mitología con canapés de la película y cocteles especiales.

Durante el fin de semana estará disponible un escape room, es decir, un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de personas un una habitación para que puedan resolver enigmas y escapar a salvo. La actividad estará inspirada en la película y tendrá un costo de 350 pesos. Los boletos se pueden adquirir en Evenbrite.