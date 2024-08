Filtran la lista con el supuesto orden de eliminados de “La casa de los famosos México”

Otra polémica se suma a la oleada de escándalos de “La casa de los famosos México”. Recordemos que el reality show lleva apenas tres semanas de transmisiones y ya ha dado mucho de qué hablar.

Pero en esta ocasión, la polémica no tiene que ver con alguno de los habitantes, sino con la producción del reality de Televisa.

Tras la inesperada expulsión de Luis “Potro” Caballero, en redes sociales comenzó a viralizarse una supuesta lista con los nombres de los participantes de esta temporada y el orden en que irán saliendo.

Filtran la supuesta lista de los eliminados de “La casa de los famosos México”

A través de una cuenta de TikTok llamada @chisme.de.todo.u, se publicó una lista que muestra el supuesto orden en que los famosos irán saliendo del programa, semana a semana.

Dicha lista se volvió viral rápidamente en redes sociales, y se observa que el primer, segundo y tercer lugar salieron en el orden que decía la lista: es decir, Paola Durante, Shanik Berman y Potro Caballero.

Debido a esta situación, varios usuarios de redes sociales han asegurado que esta lista podría ser real, lo que sin duda ha dividido opiniones.

Este sería el orden en que saldrían los habitantes de “La casa de los famosos México”, según la lista no confirmada que circula en redes

Paola Durante Shanik Berman Luis Caballero “Potro” Mariana Echeverría Sian Chiong Agustín Fernández Sabine Moussier Ricardo Peralta Adrián Marcelo Araceli Ordaz “Gomita” Mario Bezares Arath de la Torre Gala Montes

2 y 1. Disputa entre Briggitte Bozzo y Karime Pindter

Cabe señalar que dicha lista no se ha confirmado como información oficial y se desconoce quién la dio a conocer.

Hasta el momento, la producción de “La casa de los famosos México” no ha dicho nada al respecto. Recordemos que no es la primera vez que sucede la filtración de una lista; durante la primera temporada también circuló un documento muy parecido, que no sucedió como ahí decía.

