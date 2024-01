Jennifer Aniston sigue soltera ¿Busca pareja en apps de citas?

Jennifer Aniston se ha consolidado como una de las actrices más guapas y talentosas de la industria en Hollywood. Alcanzó la fama en los años 90 cuando participó en la famosa serie Friends, en la que dio vida a Rachel Green.

La famosa ha dejado claro que es una de las mujeres más guapas de las farándula. Incluso, ha sostenido diversos romances a lo largo de su vida con algunas celebridades del medio tales como Justin Theroux, Brad Pitt, Paul Rudd y John Mayer. Sin embargo, la actriz no ha tenido tanta suerte en el amor, ya que no ha encontrado a su alma gemela.

Aunque, ella ha aseguró que no le cierra las puertas al amor, ya que está segura que este 2024 le traería mejoras a su vida amorosa.

Jennifer Aniston ha buscado el amor en apps de citas

Y es que una fuente cercana a la actriz reveló para el medio Life & Style que Aniston ha vivido desafortunadas situaciones al momento de salir con algunos hombres.

La persona cercana compartió que Jennifer también ha incursionado en la búsqueda de pareja en las famosas apps de citas. No obstante, no ha sido la mejor opción, ya que no tuvo una buena experiencia.

“Jen cuenta una gran historia sobre una de las peores citas en las que ha estado. Fue con un guapísimo ejecutivo de un estudio que llevó un sobre a la cena. Después de unos minutos de charla, sacó un guión para una película de terror, slasher y comedia romántica en la que estaba trabajando. No sólo lo había escrito, sino que también quería actuar en él, frente a Jen como protagonista. Ella se quedó atónita”. Fuente cercana a la actriz

Según la fuente, esta sería una de las razones por las cuales Jennifer ha optado estar sola en casa con sus mascotas, luego de protagonizar citas aburridas con hombres que, al final de la noche, le piden un autógrafo o bien dividir la cuenta.

“Prefiere estar sola en casa con sus perros que en una cita con otro tipo aburrido o que se abanique sobre sus días en Friends o le pida dividir la cuenta o le pida un autógrafo al final de la noche”, agregó la fuente.

Pese a que Jennifer ha descartado la posibilidad de volver a casarse, luego de su divorcio con Justin Theroux en 2017, la histrionisa no quitaría el dedo del renglón en el mundo del amor, por lo que sigue abierta a encontrar pareja muy pronto.