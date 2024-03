Jennifer López revela que Ben Affleck la terminó ¡Tres días antes de su boda!

Jennifer López y Ben Affleck han tenido una gran historia de amor, la cual ha cautivado a todos, puesto que luego de 20 años separados, los histriones decidieron unir sus vidas en matrimonio el pasado 20 de agosto en la casa del actor, en Georgia.

Dicha celebración se llevó a cabo con total hermetismo. Sin embargo, fue la misma Jennifer quien compartió imágenes inéditas del momento.

La famosa pareja es constantemente es captada por la prensa en su día a día. / Instagram: @jlo @_ben_afflec.

Además, la famosa también explicó que su boda estuvo llena de detalles románticos, entre ellos los temas musicales que se interpretaron. Recordó cuando hace 20 años cuando hicieron sus primeros planes de boda, así como que Marc Cohn interpretó ,en persona, el tema ‘The Things We’ve Handed Down’ mientras ella caminaba al altar.

No obstante, no todo habría sido miel sobre hojuelas para poder lograr consolidar este gran día, ya que JLo confesó que su boda en el año 2003 no se llevó a cabo, ya que ¡Ben Affleck la terminó días antes de su enlace matrimonial!

¿Ben Affleck y Jennifer López terminaron previo a casarse?

A través de su documental The Greatest Love Story Never Told, la pareja dio detalles de lo que ha sido su relación. Incluso, revelaron lo que sucedió cuando estuvieron a punto de casarse en el año 2003.

JLo confesó lo molesta que estaba, ya que Affleck decidió culminar con su relación previo a casarse. Por esta razón, la también cantante se sinceró y expresó que durante mucho tiempo estuvo llena de ira. ¡No podía perdonar a su ahora esposo!

JLo y Ben Affleck demostró que su matrimonio va viento en popa / Clasos

Sin embargo, añadió que esta situación fue crucial para que ambos pudieran mejorar como personas.

“Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas”. JLo

En el documental se puede percibir que la pareja enfrentó una fuerte crisis previo a su enlace matrimonial en 2003. Pese a que intentaron reconciliarse, ambos decidieron que lo mejor era terminar su relación a principios del 2004.

No obstante, el destino demostró que existen segundas oportunidades en el amor y ahora están más que felices juntos.