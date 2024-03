Jennifer Lopez: su impactante transformación con el paso de los años

¿Las estrellas nacen o se hacen? Jennifer López, una reconocida cantante, actriz, empresaria y diseñadora de modas, vivió toda una travesía para convertirse en la celebridad que es hoy en día.

Y es que, pese a que desde muy pequeña tuvo un interés genuino en el baile y el canto, sus padres de origen puertorriqueño no apoyaban la idea de que su hija fuera una estrella, pues consideraban que por ser latina no lograría destacar y vaya que se equivocaron.

Sin importar que sus padres no confiaran en su talento, Jennifer siguió tocando puertas y en 1986, mientras cursaba su último año de instituto, le llegó su primer papel en la película “My Little girl”. Eso sí, en realidad se trató de un pequeño papel en el que no tenía diálogos, pero fue el inicio de todo.

No te puedes perder: Nicandro Díaz: Sale a la luz información de su accidente, estaba con su nueva novia

JLo de bailarina a la pantalla grande

Sin importar que su primer acercamiento al medio no tuvo gran impacto, López estaba a punto de comenzar a vivir su gran sueño y es que, a partir de los años noventa, comenzó a participar en grandes proyectos en los que demostró de qué estaba hecha.

En 1993 consiguió figurar en el programa de televisión ‘In living color’, como bailarina. Sin embargo, no solo demostró sus dotes de bailarina en la TV, sino que se fue de gira mundial con una gran artista estadounidense de la época, Janet Jackson.

Checa: Caso Héctor ’N’: Hay dos versiones y uno de los peritos tiene “antecedentes penales

Tan solo 2 años después se hizo acreedora del premio ‘Independent Sprit Award’ en la categoría de Mejor actriz de reparto, por su actuación en “My family”.

Gracias a ese primer premio, le llovieron nuevas oportunidades y producciones en la pantalla grande como ‘Money train’ (1995), ‘’Blood and wine’ (1996) y ‘Selena Quintanilla’ (1997). Esa última fue todo un boom en su carrera, pues logró su primera nominación en los ‘Globos de oro’.

jennifer lopez as selena quintanilla in the 1997 movie selena will forever be iconic pic.twitter.com/xK5HvqpKOM — angela ᗢ SHE HULK ERA (@mcustearoom) February 17, 2022

Con dicha nominación, se convirtió de la noche a la mañana en una de las actrices más cotizadas de la época, tanto así que comenzó a trabajar con reconocidos actores como George Clooney, Richard Gere y Oliver Stone.

López demostró ser tan versátil que hasta la vimos actuar en Anaconda, una enigmática película de 1997. En donde interpretó a una chica muy ruda.

Que no se te pase: Daniel Bisogno publica emotiva fotografía junto a su hija desde su casa tras su hospitalización

The original 'ANACONDA' trailer.



Loved this movie as a kid, still a fan!



Jennifer Lopez 😍pic.twitter.com/FeOZ7YoEuy — H.A.L. 9000 (@tamilhollywood2) February 3, 2024

Jennifer Lopez se convierte en cantante

No cabe duda de que, el talento de Jennifer es intachable, pues no le bastó con ser una actriz de renombre. Si no que en 1996 decidió lanzarse como cantante y publicar su primer álbum ‘On the 6’, el cual se posicionó en el Top 10 de la lista Billboard.

📈| "PORTALS" [757.2M] de Melanie Martinez ultrapassou "On The 6" [757M] de Jennifer Lopez e tornou-se o 298⁰ álbum solo feminino mais escutado do Spotify.



©️ Chart Masters pic.twitter.com/3leFf4OPB2 — 𝕯𝖔𝖑𝖑𝖍𝖔𝖚𝖘𝖊 𝕸𝕸 🇧🇷 (@DollhouseMM_) March 7, 2024

Y los éxitos seguían y seguían, pues para su segundo disco, titulado ‘J.Lo’, sorprendió al mundo al romper un Récord Guiness por ser la primera artista en tener un disco número uno, al mismo tiempo de tener una película número uno, hablamos de la aclamada cinta ‘Wedding planner’.

‘the wedding planner’ (2001) starring jennifer lopez and matthew mcconaughey premiered 22 years ago today pic.twitter.com/Ml6OC1tfAd — rom com archive (@romcomarchive) January 26, 2023

Jennifer Lopez y los ritmos latinos

El siguiente gran paso en la carrera de J.Lo comenzó a ser una fusión entre ritmos latinos y pop en inglés y español. Y es que al contraer matrimonio en 2003 con el cantante Marc Anthony, mostró mayor versatilidad musical y se abrió paso en nuevos mercados con temas como ‘No me ames’, el cual ya se convirtió en todo un clásico de su repertorio.

Y si de seguir innovando se trata en la década de los 2000, volvió a darlo todo con su sencillo ‘On the floor’ al lado de Pitbull, un gran representante del género urbano de esa época.

En medio de su apogeo logró saltar al escenario del Super Bowl LIV en septiembre de 2019 al lado de Shakira. Prueba de su aclamada fama e inigualable talento.

En los últimos años, no se ha quedado atrás, pues no solo ha estado brillando en el cine, sino que saltó a plataformas de streaming como ‘Netflix’ con el film ‘La madre’ en 2023 y ese mismo año, lanzó su noveno disco ‘This is me…now’, el cual fue un rotundo éxito, tanto así que este 2024 publicó un documental con el mismo nombre.

No cabe duda de que Jennifer Lopez logró convertirse en todo lo que soñó algún día y hasta más, pues hasta en la moda figura como un icono, logrando colaborar con marcas como ‘Versace’.

¿Con qué más nos sorprenderá este 2024? ¡Ella lo tiene todo!