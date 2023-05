Kim Kardashian confiesa cómo lleva la maternidad a dos años de separarse de YE: “es una locura total”

Fuen en 2022 que la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West ponían fin legalmente a siete años de matrimonio.

Kim Kardashian mostró su lado más humano en su última charla en el podcast ‘On Purpose With Jay Shetty’. La celebritie ha asegurado que la crianza de sus cuatro hijos es una “locura total” pero sin duda el “trabajo más gratificante del mundo entero”.

Y es que al momento de cuestionar a Kim Kardashian cómo es la crianza de los hijos para ella ahora, en comparación con lo que pensó que sería antes de tener hijos, la fundadora de SKIMS respondió:

“Todos dicen que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser como una declaración más verdadera”.

“Entonces cuando estás en eso, quiero decir, especialmente cuando son bebés y estás alimentando, hay locura. Es como una locura total. Sin embargo, es el mejor caos”, pues en mas de una ocasión ha demostrado lo orgullosa que se siente de ser madre

Y añadió: “Como, mis mañanas, no tienes idea de lo que está pasando. Es como si siempre tuviera que peinar uno de los cabellos de mi hija, y tiene que ser perfecto y tiene que ser de cierta manera”, continuó.

Continuando hablando con franqueza sobre su papel como madre; “Y luego este necesita que le ponga los zapatos y todos te necesitan a ti. Es como una locura total, cocinar, correr. Es salvaje. Es por eso que necesito mi entrenamiento en la mañana, solo para prepararme para las dos horas de locura”, aseguraba.

Llegando incluso a destacar que llora hasta quedarse dormida: “Yo diría que la maternidad es lo que más me ha enseñado sobre mí. Ha sido lo más desafiante. Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida, como, '¿Qué acaba de pasar?”, confesó.

Y es que sin importar que, asegura que “No hay nada que pueda prepararte. No me importa cuánto tiempo esperes. No me importa lo que estés esperando. Nunca estás preparado”. Sin embargo, superar los desafíos diarios de la crianza puede “hacer que te sientas muy orgullosa de ti misma”.

Cabe destacar que en el pasado, cuando aun tenia una relación con el rapero, en una entrevista también se sincero y hablo de como la maternidad al lado de Kanye, su expareja, la cual había sido una situación complicada y es que el carácter y las polémicas de su West, no ayudaban mucho, pero Kim supo esquivar los dardos y hasta la fecha sigue protegiendo a sus hijos de lo que se pueda decir de su padre, esto sobre todo para no dañar la imagen de su expareja como el padre de sus hijos.