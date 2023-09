La película de Taylor Swift no se ha estrenado y ya rompió récord de preventa en Cinépolis

Te contamos todo lo que tiene que saber de la película: fechas, duración y precios.

¡Está de no creerse! Según reportes de la marca Cinépolis, durante la preventa para los boletos de Taylor Swift con The eras tour film, rompió récords al vender lo equivalente a 4.5 sold outs en el Foro Sol de la CDMX.

Es decir, pese a sus cuatro fechas en el recinto, Taylor tendría más demanda en las pantallas de cine que en el Foro Sol.

La cantante estadounidense alcanzó un mayor número de asistentes e ingresos que el primer día de preventa de Avengers: Infinity War (2018) en México, según Cinépolis y está a nada de alcanzar a la famosa banda surcoreana BTS con su material videográfico BTS: Yet to come y BTS: Permission to dance on stage en México.

Taylor Swift en concierto. / Instagram: @taylorswift

Tras el éxito que viene arrastrando la cantante, el medio estadounidense, The Hollywood Reporter ha pronosticado cuánto podría recaudar la película en su primera semana en aquel país. De acuerdo con sus cifras, The eras tour film de Taylor Swift podría alcanzar un récord de 100 millones de dólares, es decir más de 1,750 millones de pesos solo en Estados Unidos.

Estos son los días que Taylor Swift se presentó en México en agosto 2023 / Instagram: @taylorswift

Fechas de The eras tour film en México

La cadena de cines Cinépolis aclaró que existirán varias funciones en las siguientes dos semanas en las salas de todo el país:

Viernes 13 de octubre

Sábado 14 de octubre

Domingo 15 de octubre

Jueves 19 de octubre

Viernes 20 de octubre

Sábado 21 de octubre

Domingo 22 de octubre

“Agárrate fuerte” fue la frase con la que los fans comenzaron a bromear al respecto / Twitter

Cuál es el precio de los boletos de Taylor Swift The eras tour film

Los precios varían en función del tipo de sala:

Boleto en sala tradicional: 198.90 pesos

Boleto en sala VIP: 349.00 pesos

Cuánto dura la película Taylor Swift, The eras tour film

La película tiene una duración de 165 minutos, es decir, dos horas con 45 minutos. La dirección corrió a cargo de Sam Wrench, el mismo director responsable de producciones de Billie Eilish, Lizzo, Blur y hasta BTS.