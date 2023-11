Lanzan la última canción de The Beatles, Now and Then; así se realizó con ayuda de la IA

Este jueves, los fanáticos de The Bealtes tuvieron la oportunidad de escuchar nuevamente la voz de su ídolo John Lennon en un nuevo estreno musical de la mítica banda, que regresa con ayuda de la inteligencia artificial.

La canción, titulada Now and Then y que relata la historia de un amor perdido, es anunciada por la productora Apple Corps como el último tema del grupo británico que ha traspasado fronteras y generaciones hasta nuestros días.

Now and Then fue reconstruida a partir de un demo de la década del 70 que fue grabado por Lennon en compañía de un piano. Cabe destacar que la inteligencia artificial no se utilizó para recrear la voz de Lennon sino para preservar la claridad e integridad de la interpretación.

El nuevo tema incluye el sonido de cada uno de los miembros del grupo de rock británico y fue lanzadao este jueves a nivel mundial. El video musical debutará este viernes, según la cuenta oficial de The Beatles.

Paul McCartney y Ringo Starr también participaron en esta canción

McCartney rehizo el bajo, mientras Ringo agregó la batería y los músicos de Capitol Studios agregaron las cuerdas.

La banda también conservó las partes de guitarra de Harrison de 1995 y mostró su impresión al poder grabar un tema de The Beatles en 2023 a más de 50 años de que se separó la agrupación.

“Todos esos recuerdos regresan. Qué suerte tuve de tener a esos hombres en mi vida y de trabajar con ellos tan íntimamente y crear tal cuerpo musical”, dijo McCartney en el mini documental de este tema, The Beatles, Nos And Then- The Last Beatles Song.