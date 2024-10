Liam Payne: Supuesto empleado del hotel de Buenos Aires relata las últimas horas de vida del cantante

La trágica muerte de Liam Payne, filtraciones en medios y redes sociales han revelado detalles impactantes sobre las últimas horas de vida del exintegrante de One direction, quien falleció en circunstancias misteriosas en Buenos Aires, Argentina, este miércoles 16 de octubre.

Un supuesto empleado del hotel Casasur, donde se hospedaba el cantante, ha revelado información clave en un audio que circula en plataformas digitales.

Liam compartió sus últimos momentos en redes / Snapchat

El deceso inesperado de Liam Payne

Liam Payne, conocido por haber sido parte de la exitosa banda One direction, falleció tras caer desde el tercer piso del hotel Casasur en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires.

El cantante había llegado a la capital argentina a principios de octubre, acompañado de su novia, Kate Cassidy, con quien mantenía una relación desde hace dos años. Sin embargo, la modelo regresó a Estados Unidos días antes del trágico suceso, lo que dejó a Payne solo en el momento en que perdió la vida.

Los primeros informes policiales confirman que el artista cayó desde un balcón, lo que desencadenó una serie de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en sus últimos momentos.

Además, en las últimas horas se han filtrado imágenes de la escena: fotografías de la habitación del cantante y de la ambulancia que lo trasladó, junto con el audio de la llamada que el hotel realizó al 911 antes de su fallecimiento.

Testimonio de un trabajador del hotel Casasur

A través de redes sociales, comenzó a circular un audio que parece ser de un empleado del hotel Casasur, quien describe los inquietantes momentos previos a la muerte de Payne. En la grabación, el trabajador asegura que el cantante se encontraba en “condiciones inconvenientes”, sugiriendo que estaba bajo los efectos de sustancias.

“Mañana también trabajo, pero ha estado una semana en el hotel. Bueno… dro…icto, alc…co, enfermo”, expresó el supuesto trabajador en el audio filtrado, refiriéndose al estado del cantante durante su estadía.

Según el relato, el representante de Payne lo habría dejado solo durante algunos momentos, lo que, de acuerdo con el testigo, resultó en una serie de eventos caóticos: “Intento conseguir dro… No conseguía. No le daban bola. Llamó a dos pros… Rompió la tele de la habitación. Las minas (chicas) le hicieron quilombo (desorden) porque no les quería pagar”.

El caos aparentemente culminó cuando el representante regresó para solucionar el problema, liquidando los pendientes con las mujeres involucradas. Sin embargo, al parecer, Payne volvió a quedar solo en su habitación, lo que habría agravado la situación.

“Bajaba, subía, lleno de dro… Quisimos sacarlo del hotel y no pudimos, porque el representante nos dijo que la dro… se la dio uno de los empleados”, reveló el supuesto trabajador, insinuando una posible complicidad dentro del hotel.

El relato concluye con una aterradora declaración sobre los últimos momentos del cantante: “Encima, ahora se tiró del tercer piso porque no le daban bola. Yo creo que se mat... Ese se mat...”, afirmó el empleado en el audio, dejando ver que, en su opinión, Payne habría tomado la decisión de dejar este mundo.

Filtran supuesta llamada al 911 antes del fallecimiento

Además del testimonio del empleado, también salió a la luz el audio de una llamada al 911 realizada por otro trabajador del hotel Casasur momentos antes del deceso de Payne. En dicha conversación, el empleado informa que un huésped estaba “sobrepasado de dro... y alc...l” y que, en su estado de alteración, estaba “rompiendo toda la habitación”.

“Necesitamos que manden a alguien, por favor”, urgió el trabajador durante la llamada, visiblemente preocupado por la situación. Además, añadió que el cantante se encontraba en una habitación con balcón, lo que incrementaba el temor de que pudiera hacerse daño: “Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped... Estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”.

Mientras continúan las investigaciones oficiales sobre lo sucedido, las revelaciones y filtraciones han generado un sinfín de preguntas sobre las circunstancias exactas de la muerte de Liam Payne. El papel de los empleados del hotel, el comportamiento errático del cantante, y las posibles influencias externas están siendo examinados con detalle.

Por el momento, la única certeza en la industria de la música ha perdido a un gran talento de manera inesperada y trágica, dejando un vacío tanto en sus fanáticos como en sus seres queridos. Mientras tanto, las declaraciones y testimonios que continúan emergiendo podrían arrojar más luz sobre las últimas horas de vida del cantante y aclarar las causas que llevaron a su trágico fallecimiento.