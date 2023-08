Luis Fonsi y su nueva canción: ¿indirecta para Adamari López?

Pasa la página es el nombre de la canción que está por estrenar Luis Fonsi y en los adelantos se pueden escuchar supuestas indirectas para su ex, Adamari López.

Todavía no se estrena y la nueva canción de Luis Fonsi ya está dando de qué hablar.

El cantante compartió con sus seguidores un adelanto del tema, pero lo que se pudo escuchar fue suficiente para que los internautas de inmediato asociaran la letra con supuestas indirectas ¡y le llovieron críticas!

El público está convencido de que el tema Pasa la página habla de su ex, Adamari López y hasta han pensado que es una ‘tiradera’ para ella.

Pasa la página, grita Luis Fonsi ¿a su ex Adamari López? / Instagram

¿Qué dice la letra de ‘Pasa la página’, la nueva canción de Luis Fonsi?

Los fans piensan que se tratan de indirectas porque la letra dice: “Pasa la página. No eres la víctima. Pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página. Sigue tu vida. Estás viviendo un cuento que ya terminó”.

Recordemos que los famosos estuvieron casados de 2006 a 2010, pero su divorcio luego de cuatro años de matrimonio se dio en una etapa complicada para ella porque estaba luchando contra el cáncer de seno.

De hecho hace unos meses, Adamari recordó cómo fue esta etapa para ella durante una breve participación en La casa de los famosos de Telemundo.

Ahí, la conductora dijo: “(Luis Fonsi) me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande al pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”.

Será en unas horas cuando la letra completa del tema esté disponible a las ocho de la noche de este 24 de agosto.

Llueven las críticas a Luis Fonsi en redes. ¡Lo llaman ‘Shakiro’!

En medio de la promoción de la canción, los seguidores de Luis han inundado las redes de comentarios reprobando el tema.

“Luis Fonsi, la canción que sacaste en contra de Adamari López será tu fall down (caída)”, “Ojalá esta canción no sea para hacerle daño a Adamari… Ada está tranquila con su niña disfrutando la vida y tratando de superar vivencias que han sido muy duras para ella, no se vale que después de tanto tiempo Fonsi quiera remover el pasado cuando sabe muy bien lo que traerá hacerlo”, mencionaron.

Le llueven críticas a Luis Fonsi por su nueva canción / Instagram

Incluso hay quienes ya lo llamaron ’Shakiro’: “El Shakiro boricua le dicen ahora”, “Shakiro quiere facturar”, “dedicada a los hombres empoderados y facturadores”.

Algunos otros defendieron la idea de Fonsi al decir que Adamari también ha ‘facturado’ con el tema: “Pero si ella hasta sacó un libro y cada vez que tiene oportunidad lo nombra en programas diciendo que la dejó porque tenía cáncer, ella también facturó a costillas de él”.