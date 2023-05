Miguel Bosé confiesa extraño padecimiento neurológico incurable

La sinestesia que padece Miguel Bosé lo hace percibir diferente la realidad.

El astro de la música en español, Miguel Bosé enfrentó una serie de afecciones durante el 2022, lo que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente para corregirle una hernia discal severa, sumando este padecimiento a otros con los que ha tenido que lidiar el famoso, como lo es la pérdida ocasional de su voz.

Sin embargo, para el famoso los infortunios no acaban, ya que recientemente reveló que se le fue diagnosticada una condición neuronal incurable, aunque para fortuna de él, esto no implica un daño o como en su vida cotidiana, e incluso él no es el único famoso que tiene esta condición.

De acuerdo con el intérprete de ‘Aire soy’, durante la última gala del concurso musical presentado por Ruth Lorenzo, Cover Night, la extraña condición que tiene lleva por nombre ‘sinestesia’ y aunque no es muy común, varios artistas también la padecen.

La confesión de Miguel Bosé ocurrió cuando uno de los aspirantes del programa, Fredrik Strand, reveló que tenía sinestesia, a lo que rápidamente el español se sintió identificado y expresó: “Yo soy”.

La sinestesia no es como tal una enfermedad, más bien es una variación no patológica de la percepción humana, que lo hace experimentar una realidad distinta a la del resto de las personas, debido a un exceso de conectividad entre áreas cerebrales.

Billie Eilish aseguró en el pasado que también tiene sinestesia / Instagram: @billieeilish / @miguelbose

Este cambio en la percepción genera que quienes tienen sinestesia puedan ser capaces de ver colores en sonidos. La primera vez que se habló de esta condición fue en 1812, cuando el médico Tobías Ludwig Sachs marcó un precedente, generando que ahora se sepa que es más probable que quienes tienen autismo o rasgos especiales lo padezcan.

Cabe destacar que Miguel Bosé no es el único famoso que tiene esta extraña condición pues celebridades como Pere Pèries, Billie Eilish y Lorde ya se habían sincerado al respecto y confesaron cómo es vivir con sinestesia.

“Todo lo que veo me transmite un sonido y eso me permite a mí, como compositor, poder jugar con eso y escuchar lo que veo de forma que lo pueda plasmar después en música”, confesó Pèries en su momento.

Por su parte Billie Eilish comentó: “Cada día de la semana tiene un color, un número, una forma. A veces las cosas tienen un olor, una temperatura o una textura”.