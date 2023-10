Muere Burt Young, actor de Paulie en la saga de Rocky, a los 83 años

Hollywood se encuentra de luto debido a que se dio a conocer la lamentable muerte de Burt Young, conocido por su papel como Paulie y mejor amigo de Rocky Balboa en las películas.

La noticia fue anunciada por Anne Morea Steingieser, la hija del actor a través de un comunicado publicado en el The New York Times, su partida ocurrió el pasado 8 de octubre en Los Ángeles a los 83 años.

La hija de Burt no proporcionó detalles sobre la causa de su fallecimiento por lo que se desconoce los últimos momentos del actor.

Fallece Burt Young a los 83 años / Twitter

Sylvester Stallone reacciona a la muerte de Burt Young

Tras confirmarse la noticia Sylvester Stallone, quien fue el protagonista de Rocky escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para lamentar el fallecimiento de su compañero de película.

“Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te echaremos mucho de menos QEPD”, escribió.

El mensaje fue acompañada por una fotografía en blanco y negro, en cual se observa platicando. Esta imagen sin duda trajo una gran nostalgia para los fieles fanáticos de la saga de Rocky.

¿Quién fue Burt Young?

Gerald Tommaso DeLouise, artísticamente conocido como Burt Young actuó en más 160 papeles, principalmente recordado como Paulie en la saga de Rocky Balboa junto a Sylvester Stallone.

La última actuación que tuvo Burt fue en el 2021 en The final code. Pero también lo vimos en otros papeles como The couldn’t shoot straight, Cinderella liberty, Back to school y Last exit to Brooklyn.