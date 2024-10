Muere Doc Harris, el famoso narrador de Dragon Ball Z, a los 75 años

La industria de la televisión y la animación está de luto tras la confirmación de la muerte de Doc Harris, reconocido mundialmente como el narrador original de la versión en inglés de la emblemática serie Dragon Ball Z.

Harris falleció a los 75 años, según informaron varios medios locales y colegas del locutor a través de redes sociales.

Doc Harris, cuya voz fue la que guió a millones de fanáticos a lo largo de la saga, dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su narración inconfundible no solo abría y cerraba cada uno de los episodios, sino que le dio un tono épico y dramático que capturó la atención de varias generaciones. Su muerte fue anunciada el pasado 5 de octubre, luego de que el locutor se sometiera a una cirugía menor en septiembre, pero cuya recuperación no fue la esperada.

Trayectoria en la industria del doblaje

La carrera de Doc Harris abarcó más de cinco décadas de trabajo en la industria del entretenimiento, siendo uno de los locutores más emblemáticos de su tiempo. Aunque su legado se ancla principalmente a Dragon Ball Z, su talento lo llevó a participar en una gran cantidad de producciones de animación, programas de televisión y películas. A lo largo de su carrera, Harris trabajó en diversas series, prestando su voz para personajes y narraciones inolvidables.

Entre los papeles más recordados, además de su trabajo en Dragon Ball Z, se encuentra su participación como narrador en Captain N: The Game Master, una popular serie animada de la década de los 90. Asimismo, su voz pudo ser escuchada en episodios de My Little Pony: Friendship is Magic, ampliando así su influencia en diferentes generaciones de fanáticos de la animación.

La voz de Doc Harris no solo se limitaba a contar la historia, sino que creaba una atmósfera de tensión y emoción que contribuyó enormemente al éxito de la serie en Norteamérica. Su frase de apertura, “Last time on Dragon Ball Z...”, quedó grabada en la memoria de los seguidores como un símbolo de nostalgia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varias personalidades de la industria del doblaje y colegas de Harris acudieron a redes sociales para expresar su tristeza y recordar la gran persona que fue, tanto en lo personal como en lo profesional.

Hasta el momento, no se han dado más detalles acerca de los arreglos funerarios ni de los eventos conmemorativos en su honor, pero lo que es seguro es que su legado en el mundo de la televisión perdurará.