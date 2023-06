Neymar pide perdón a su novia por supuesta infidelidad: “Cometí un error, me equivoqué”

Actualmente la pareja de Neymar se encuentra en la dulce espera de un bebé.

Luego de conocerse la polémica por el presunto caso de infidelidad de la estrella de fútbol brasileña Neymar Jr hacia su actual pareja, Bruna Biancardi, con la influencer brasileña Fernanda Campos, y la existencia de una supuesta cláusula de infidelidad que habría firmado con su actual pareja, el jugador, volvió a ser viral tras pedirle a su pareja perdón por medio de una publicación con una carta que compartió en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 210 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró con la brasileña en medio de la celebración de una boda de uno de sus allegados, en la que escribió:

“Bru, hago esto por ustedes dos y su familia, para justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto, cuánto deseas estar a mi lado y yo a tu lado”, expresó.

Esta fue la foto que eligió para pedir disculpas. / Instagram: @neymarjr /



“Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo, pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo y alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Esto alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, agregó el brasileño, refiriéndose al estado de embarazo en el que se encuentra su actual pareja.

Así mismo, el futbolista explicó las razones por las que decidió hacer su disculpa de esta manera: “si un asunto privado se vuelve público, la disculpa debe hacerse pública (...). Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente (...) No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo”, continuó.

Para concluir, Neymar escribió: “Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo”.

Hoy, la publicación cuenta con más de 11 millones de me gusta, por parte de sus seguidores.