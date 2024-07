¿No supera a Elizabeth Gutiérrez? William Levy estrena romance con mujer parecida a su ex, aseguran

Una de las rupturas más sonadas en los últimos meses ha sido la de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. A inicios de abril, la actriz dio a conocer que se había separado del cubano tras más de dos décadas juntos.

Poco después del anuncio, surgieron revelaciones sobre una presunta crisis de pareja, la cual involucraría infidelidades, altercados domésticos y celos.

En su momento, se especuló que William le habría sido infiel a Elizabeth con su compañera de la telenovela ‘Vuelve a mí’, Samadhi Zendejas. Si bien esto ha sido negado por el cubano y la mexicana, muchos siguen considerando que su cercanía es algo “sospechosa”.

Aunado a esto, se filtró que hubo cuatro altercados domésticos en la casa que la ahora expareja compartían en Florida. En uno de los informes policiales, se revela que William Levy corrió a Elizabeth de la propiedad, dejándola sin recursos económicos ni vehículo. Actualmente, reside en un apartamento junto a su hija, alejada del hogar que compartían.

Elizabeth Guitiérrez y William Levy. / Instagram: @gutierrezelizabeth_

Te podría interesar: Elizabeth Gutiérrez vuelve a hablar sobre su ruptura con William Levy: “Hice lo mejor que pude”

William Levy habría encontrado un nuevo amor ¿parecido a Elizabeth Gutiérrez?

A más de tres meses desde la ruptura, el programa ‘Chisme no like’ dio a conocer que el cubano ya habría iniciado una nueva relación, pero no con Samadhi Zendejas, como mucho se ha estado especulando.

De acuerdo con el noticiero de espectáculos, la supuesta nueva pareja de William no tendría ninguna relación con el medio artístico, pues sería una mesera originaria de España.

“Él está con una camarera de Tenerife que tiene una niña. Te puedo asegurar, garantizar, afirmar, que él ya conoce a los padres de esta señora. María Pérez”, expresó Carlos Corbacho, colaborador del programa.

El programa también enseñó algunas fotografías de la presunta novia de William Levy y mencionaron que tiene un cierto parecido a Elizabeth Gutiérrez, pues ambas tienen edad y físico similares.

Cabe destacar que, hasta el momento, William Levy no ha confirmado si tiene o no una nueva pareja. No obstante, se sabe que actualmente se encuentra trabajando en un proyecto laboral en España.

Checa: William Levy envía conmovedor mensaje a sus hijos tras su separación de Elizabeth Gutiérrez

¿Cuál fue la historia entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en 2002, durante su participación en el reality de Telemundo ‘Protagonistas de novela’. En este show se enamoraron y comenzaron una historia de amor juntos.

Pese a que todo iba bien entre los dos, todo cambió a partir del 2009. Durante ese año, al cubano se le relacionó con Jaqueline Bracamontes, su compañera en la novela ‘Sortilegio’, provocando la primera separación entre la pareja.

Tras el nacimiento de su segunda hija en 2010, decidieron darse una nueva oportunidad. Luego, en 2014, volvieron a anunciar su ruptura tras otro rumor de una infidelidad del cubano con Ximena Navarrete, su coestrella en la novela ‘La tempestad’, aunque luego regresaron.

En años posteriores se repitió la historia nuevamente y, aunque en su momento dijeron que ya estaban bien, en abril volvieron a separarse.

Mira: Aracely Arámbula regresa con ‘Perfume de Gardenia’ e invita a Belinda a compartir el escenario