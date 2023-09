NSYNC lanzará Better Place, tema que formará parte la película Trolls Band Together

El reencuentro de NSYNC no solo se quedó grabado en los MTV VMA también está por estrenar su nueva música.

Este 29 de septiembre la agrupación estrenará una nueva canción luego de 23 años de haberse separado. La noticia fue compartida por Justin Timberlake, quien compartió en su Instagram un video con imágenes de la banda hace más de dos décadas.

Según el sitio Page Six, Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick grabaron Better Place, la cual formará parte de la nueva película Trolls Band Together.

Las fans de NSYNC reaccionaron positivamente a este esperado lanzamiento, pues hasta la misma Taylor Swift se emocionó con reencuentro de la banda que le tocó entregarlo uno de sus premios en los MTV VMA.

Trolls: Band Together es la tercera película de la franquicia, que se estrenará el próximo 17 de noviembre.

Facebook: NSYNC

La historia se centrará en Poppy, quien descubrirá el secreto de Branch, quien solía formar parte de la boyband BroZone con sus hermanos, hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay.

La banda y la familia se separaron cuando Branch era bebé y no ha visto a sus hermanos desde entonces. Cuando Floyd es secuestrado por las maléficas estrellas del pop Velvet y Veneer, Branch y Poppy se embarcan en un emocionante viaje para reunir a la familia y rescatar a Floyd.