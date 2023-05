Piqué desmiente a Shakira y lanza su versión sobre una parte de la canción con Bizarrap

Piqué habló específicamente de una indirecta que Shakira le envió en la colaboración que tuvo con Bizarrap.



Shakira sigue sanando (y facturando) a través de su música, pero Gerard Piqué poco a poco se suelta a hablar más de las canciones que su ex le ha dedicado desde que se separaron.

A través de una transmisión en vivo en Twitch, Piqué por fin respondió a una de las indirectas que Shakira le envió en su colaboración donde dice, “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

DjMariio, un popular youtuber puso en la mesa el tema de los gimnasios y Gerard Piqué, por lo que el exfutbolista aclaró de una vez por todas, que a él no le gusta ir al gimnasio.

La expareja de Shakira respondió a la cantante por una indirecta que le envió en su canción con Bizarrap / Twitter: @Somhiseremfcb

Aunque este tema ya había sido aclarado por Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué cuando salió la canción y se botó de risa al decir que él ni de chiste había pisado un gimnasio en su vida; el exfutbolista reiteró esta información de propia voz y dio su versión sobre este tema, “no he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además, nos pusieron el gimnasio (cuando aún era futbolista) que para entrar al vestuario, había que pasar por el gimnasio, era como un mensaje diciendo, ‘toca una máquina’”, indicó.

Igualmente, el ex de Shakira confirmó lo que muchos fans notaron hace unos días, cuando la prensa lo captó llegando a Miami para convivir con sus hijos.

“Hace seis meses que no hago deporte. Desde que me retiré", confesó, lo que explicaría el cambio físico que presentó en estas apariciones en Estados Unidos.

Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos y llamó la atención con su aspecto desgarbado y descuidado / Twitter: @YRPesquera

Aunque Piqué no mencionó el nombre de Shakira o del tema con Bizarrap, estas declaraciones fueron tomadas como una respuesta clara a esta importante parte de la canción, que a lo mejor Shakira creyó prudente colocar para hacer referencia a que su ex se dedicaba a los deportes, no precisamente al gimnasio, pero era una forma de hacer rimar lo que quería expresar.