Piqué ya no pelearía legalmente con Shakira por sus hijos; ahora analiza perjudicarla con mensajes

Piqué se habría molestado porque Shakira mostró sin su consentimiento a sus hijos en el video musical de su tema, Acróstico

Desde que Shakira dio a conocer el talento de sus hijos en la música al mostrarlos en el videoclip de su canción, Acróstico, comenzó a decirse que Piqué habría estado furioso por la exposición de los pequeños en el video musical en el que aparecen tocando el piano y cantando.

Días después, el paparazzi Jordi Martin declaró en El Gordo y la Flaca, que varios medios españoles indicaron que la ratificación del acuerdo de la custodia de sus hijos, volvería a tensar la relación de por sí inexistente entre la expareja.

Según trascendió la expareja debía ratificar el acuerdo el Miami, pues este se había firmado en Barcelona, además de que Piqué habría evaluado el proceder legalmente contra Shakira por haber expuesto a sus hijos en su video.

Los hijos de Shakira aparecieron junto a ella para interpretar Acróstico / Twitter: @shakira / YouTube: Shakira

¿Qué hará Piqué contra Shakira?

Ahora trascendió en medios españoles que Piqué habría desistido de tener una nueva batalla legal con su ex por sus hijos, sin embargo, ya estaría analizando perjudicarla por el mismo tema, pero de otra forma.

Fue el periodista español, Antonio Rossi, quien indicó las razones de Piqué para ya no proceder legalmente contra su ex pese al disgusto que le causó ver a sus hijos en el video musical, “Piqué no va a ejercer acciones legales. Primero, porque parece ser que el contexto es el de Estados Unidos, que no es el mismo que aquí y segundo, porque no quiere iniciar una contienda (legal) contra la madre de sus hijos”, explicó.

Piqué habría desistido de ejercer acción legal contra Shakira luego de un largo proceso para determinar su custodia / Instagram: @3gerardpique @shakira

Sin embargo, el mismo presentador, comentó que el exfutbolista estaría analizando el exponer a Shakira con supuestos mensajes que tiene en WhatsApp y la acusaría de que supuestamente no quería que hubiera un vínculo entre él y sus hijos, tras su mediática separación.

“En el caso de que la cosa se recrudeciera, él puede demostrar que no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre. (Está) en WhatsApp porque está por escrito (un mensaje) que ha (mandado) la propia Shakira y que Gerard tiene y que podría utilizar para dañar la imagen de Shakira. Quedaría claro que no quiso o ha pretendido, que sus hijos no tuvieran una buena relación con el papá una vez iniciado el divorcio”, comentó.