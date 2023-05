Prince Royce reaparece en Las Vegas tras ser hospitalizado de emergencia en Chile

Prince Royce también compartió un mensaje en redes sociales de agradecimiento para sus fans.

Luego de que hace unos días el cantante Prince Royce revelara que había sido hospitalizado de emergencia debido a una intoxicación mientras se encontraba en Chile grabando ‘The Voice’, ahora fue el mismo artista quien reveló cuál es su estado de salud actual y agradeció a sus seguidores por la muestras de apoyo y cariño.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, escribió Prince para dar a conocer su hospitalización.

Prince Royce apareció desde el escenario de los Latin American Music Awards, en Las Vegas, para dedicarle unas palabras a su público y para asegurar que ya se encuentra mucho mejor de salud y se recuperó favorablemente de la intoxicación por alergia, cuya causa desconoce.

“Realmente Dios me salvó la vida. No sé todavía, realmente, y no que yo sepa para ser sincero, y no sé todavía realmente qué pasó”, fueron algunas de las palabras del famoso que también se dijo muy contento porque será reconocido en dicha gala musical en donde dará un magno concierto.

El cantante Prince Royce confesó cuál es su estado de salud / Instagram: @princeroyce

Sin embargo, eso no fue todo, ya que por medio de sus cuentas oficiales el intérprete de ‘El Clavo’ mencionó que estaba muy agradecido con todas las muestras de cariño y solidaridad que recibió durante los últimos días y que ya se siente completamente listo para su presentación de este 20 de abril.

“Quiero agradecerles por esos mensajes, han sido varios días donde finalmente ya me siento ser bien con lo que pasó, no sé realmente qué fue, pero ya pronto regreso a casa a descansar, ya me siento mucho mejor, estado en Las Vegas, me van a entregar un premio, me siento muy honrado con eso, tengo una presentación muy especial para mí”, comentó.

Acto seguido las redes se colmaron de mensajes de alegría por el buen estado de salud del cantante y por su merecido reconocimiento que recibirá esta noche en la gala de los Latin American Music Awards.

“Bendiciones my brother qué bueno que ya estás bien”, “Que bueno que estás bien bro, gracias a Dios abrazo!”, “El #TeamRoyce siempre estará para ti, apoyándote en cada paso de tu vida”, “Que hombre tan Bello”, “cuídese y protéjase mucho no te queremos ver mal en serio sigue adelante Dios te bendiga Roy”, se lee en los comentarios.