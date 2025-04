Queen se viste de luto; muere productor de ‘Bohemian Rhapsody’

La industria de la música está de luto. La mañana de este miércoles 23 de abril se confirmó la muerte de Roy Thomas Baker, afamado productor musical, mayormente conocido por su participación en la creación de la canción Queen, ‘Bohemian Rhapsody’.

La noticia de la muerte de Roy Thomas Baker conmocionó a los fieles seguidores del rock, quienes no tardaron en expresar su tristeza por esta lamentable situación.

¿De qué murió Roy Thomas Baker, productor de ‘Bohemian Rhapsody’?

De acuerdo con Variety y People, el productor musical Roy Thomas murió en su casa en Lake Havasu City, Arizona, el pasado 12 de abril, a los 78 años.

Al momento, no se han dado más detalles sobre el fallecimiento Thomas. Incluso, se desconocen las causas de su muerte o si bien tuvo complicaciones de salud que lo llevaron a su deceso.

Sin embargo, en redes sociales no tardaron en pronunciarse a la partida de un “genio” de la música, tal como lo hicieron Brian May y Roger Taylor, integrantes de Queen.

Muere Roy Thomas Baker / X: @stereocienmx

¿Qué dijeron los integrantes de Queen de la muerte de Roy Thomas Baker?

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Brian May y Roger Taylor no tardaron en dedicarle un mensaje de despedida a Roy Thomas.

“Muy triste de enterarme del fallecimiento de Roy Thomas Baker. Roy jugó un gran papel en la producción de tanta música de Queen en los primeros días... Estos días, que imaginamos que habría mucho tiempo para reavivar una amistad, de repente un día es demasiado tarde. Gracias, Roy por todo el gran trabajo que hiciste por nosotros, y toda la diversión que tuvimos. Descansa en paz. ¡Bri!”, escribió Brian.

En cuanto a Roger, él posteó:

“Lamento mucho escuchar de la muerte de Roy Thomas Baker. Jugó un gran papel en nuestros primeros años. DEP”, comentó en su perfil.

Hasta el momento, John Deacon, no se ha pronunciado con respecto al fallecimiento de Baker.

¿Quién fue Roy Thomas Baker, productor de Bohemian Rhapsody, de Queen?

Roy Thomas Baker fue un influyente productor musical británico, reconocido por su trabajo con Queen en la icónica canción ‘Bohemian Rhapsody’. Nació el 10 de noviembre de 1946 en Hampstead, Londres. Baker inició su carrera en Decca Records a los 14 años y posteriormente trabajó en Trident Studios, donde colaboró con artistas como The Rolling Stones, David Bowie, Ozzy Osbourne y The Who.

Muere Roy Thomas Baker / X: @stereocienmx

Su asociación con Queen comenzó en 1972, cuando produjo varios de sus álbumes más emblemáticos, incluyendo ‘A night at the opera’ (1975), que contiene ‘Bohemian Rhapsody’.

Además de Queen, Baker produjo para bandas como The Cars, Journey, Mötley Crüe, Foreigner, y The Smashing Pumpkins. Dejó una huella significativa en el rock y pop desde los años 70 hasta la década de 2000.